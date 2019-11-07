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12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

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福州羽賽／拍下日將 周天成8強就位

2019-11-07 16:01聯合報 記者曾思儒／即時報導

昨天在「寶島內戰」拍下自家人王子維，我國羽球「一哥」周天成今天在大陸福州公開賽再進一步，他以21：16、21：19擊敗日本世界排名12的西本拳太，晉級男單8強。

小天去年闖進決賽，今年名列第2種子，首輪就遭遇「羽球王子」王子維，小天順利闖關後和西本拳太上演今年第5度對決；延續先前3連勝優勢，小天首局以21：16先下一城。

第二局小天一度以9：5領先，但10：7時遭西本拳太連拿4分逆轉；技術暫停結束後兩方上演拉鋸戰，西本拳太一度以17：15領先，不過小天在18：19時連拿3分超前，最終就以21：19收下生涯第8度碰頭的第7勝，耗時53分鐘拿到8強門票。

小天8強對手是世界排名22的地主陸光祖，陸光祖今天小爆冷門，以21：10、10：21、21：13拍下里約奧運奪金的地主「一哥」諶龍，成男單8強唯一的地主希望。

中華羽將今天只有單打開胡，排女單頭號種子的戴資穎和小天分闖8強，混雙王齊麟／程琪雅、男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和女單白馭珀都沒能闖關，最後就看女雙許雅晴／胡綾芳能否開胡。

周天成在大陸福州公開賽挺進8強。新華社(資料照)
周天成在大陸福州公開賽挺進8強。新華社(資料照)
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羽球王子維戴資穎

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