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福州羽賽／16強不敵金佳恩 白馭珀無緣對決戴資穎

2019-11-07 12:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

我國好手白馭珀無緣挺進八強與我國一姊戴資穎上演台灣內戰。 新華社
我國好手白馭珀無緣挺進八強與我國一姊戴資穎上演台灣內戰。 新華社
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超級750系列的福州羽球公開賽，我國好手白馭珀今天在女單第二輪賽事遭遇世界排名第19名的南韓女將金佳恩，最終以12：21、14：21直落二吞下敗仗，無緣挺進八強與我國一姊戴資穎上演台灣內戰。

目前世界排名第42名的白馭珀，今年福州公開賽遞補進入女單32籤表，並在首輪就上演大驚奇，擊敗世界排名第六名的印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），同時也是雙方生涯四度對戰的首勝，挺進到16強賽。

而今天碰上年僅21歲的金佳恩，則是雙方生涯首度交鋒，在首局賽事中金佳恩在比賽前段就拉開差距，一度取得最多10分領先，並以21：12先下一城，第二局白馭珀在前段賽事還一度與金佳恩拉鋸，不過在雙方戰成7：7平手後，金佳恩再度拉出一波猛攻擴大差距，最終以21：14帶走八強門票，下一輪她將對上我國一姊戴資穎。

至於我國混雙搭擋王齊麟／程琪雅，今在16強賽遭遇地主組合也是混雙第一種子的鄭思維／黃雅瓊，則是在拚戰31分鐘後以14：21、23：25敗下陣來，無緣挺進八強賽。

戴資穎羽球

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