桌球／林昀儒摘2勝 中華男世界團體賽晉8強

2019-11-07 16:57 中央社 台北7日電



台灣桌球一哥林昀儒。 聯合報系資料照 分享 facebook

由台灣桌球一哥林昀儒所領軍的中華男子桌球代表隊，今天在2019世界盃桌球團體賽小組賽第2戰，靠他一人拿下2勝帶領下，以3比1擊敗奈及利亞，以分組第2順利晉級8強。

2019世界盃桌球團體賽在日本東京舉行，比賽場館也是明年東京奧運比賽場地的東京體育館，如同是東京奧運桌球的測試賽。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年世界盃團體賽男、女均有12支隊伍參賽，小組賽共分4組循環，取小組前2名晉級8強進行淘汰賽，中華男子代表隊與中國、奈及利亞同屬A組。

中華隊昨小組賽首役，以0比3不敵尋求8連霸的中國隊，今天面對同組實力較弱的奈及利亞，頭點男雙廖振珽與陳建安，先以3比2險勝開胡，第2點男單王牌林昀儒，再以3比0輕取世界排名158的艾比歐頓（BodeAbiodun），率先替中華隊取得「聽牌」優勢。

可惜負責「關門」的陳建安，第3點歷經5局大戰，最終以2比3不敵奈及利亞一哥、世界排名20的阿魯納（Quadri Aruna），讓對手扳回一成，所幸接替上場的林昀儒不負眾望，再以直落三橫掃歐莫塔尤（OlajideOmotayo），助中華隊順利拿下勝利。

而由鄭怡靜、陳思羽與鄭先知組軍的中華女子桌球代表隊，昨小組賽首戰先以3比0輕取萬那度，晚間再以3比1擊敗強敵羅馬尼亞，以分組第1之姿搶下8強門票。