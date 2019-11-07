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福州公開賽／29分鐘逆轉速勝 戴資穎挺進八強

2019-11-07 10:51聯合報 記者劉肇育／即時報導

儘管兩局賽事過程，戴資穎都一度落後，但最終仍以直落二勝出，挺進八強。 中新社
儘管兩局賽事過程，戴資穎都一度落後，但最終仍以直落二勝出，挺進八強。 中新社
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我國羽球一姊戴資穎本周將在中國大陸福州公開賽挑戰重返世界球后，她在今天16強賽事她遭遇世界排名第25名的印尼女將瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），儘管兩局賽事過程，戴資穎都一度落後，但最終仍以21：19、21：17直落二勝出，挺進八強。

目前世界排名女單第二名的戴資穎，本周只要能挺進四強，而日本世界球后奧原希望無緣決賽，就將在下周重新坐上球后寶座，而戴資穎在首輪碰上西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），在對手於第二局大幅落後退賽的情況下，順利晉級到16強。

戴資穎在16強賽對上瑪莉絲卡，雙方在生涯前四度交手都由戴資穎取勝且一局未失，不過這次戴資穎卻打得驚險，首局一度落入15：19，接下來拉出一波6：0攻勢逆轉，以21：19拿下。

第二局戴資穎在開賽後一度取得5：1領先，不過隨後遭到瑪莉絲卡逆轉，幸好小戴在6：8落後時拉出一波7：1攻勢逆轉，並在比賽第29分鐘以21：17收下八強門票，並將生涯對戰瑪莉絲卡連勝紀錄推向五場，依舊保持一局未失的優勢。

戴資穎在八強賽對手將是我國好手白馭珀與南韓選手金佳恩之戰的勝者；目前世界排名第42名的白馭珀，在首輪與印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）苦戰三局後爆冷勝出，她在生涯不曾與金佳恩有過交手紀錄，如再勝出，將與戴資穎上演台灣內戰。

戴資穎羽球

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