射擊亞錦賽／楊昆弼不定向飛靶第4 連兩屆射進奧運

2019-11-06 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



楊昆弼（中）多哈射擊亞錦賽男子不定向飛靶奪第4，遞補搶下東京奧運門票。圖／取自中華奧會臉書 分享 facebook 里約奧運以年僅18歲叩關奧運殿堂，我國男子不定向飛靶好手楊昆弼，6日在卡達多哈射擊亞錦賽拿下第4，並確定透過遞補搶下2020東京奧運資格，這不僅是射擊第5張奧運入場券，也是我國第19張奧運門票。

楊昆弼在資格賽拿下120分名列第5，晉級前六決賽。決賽前25發拿下18分，淘汰賽階段拿下8分，決賽獲26分居第4，前三都由科威特選手包辦，拉席迪（Talal Alrashidi）以42分摘金，穆扎夫（Khaled Al-Mudhaf）摘銀，莫奎拉德（Naser Meqlad）獲銅。

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亞錦賽各項目前三名可獲得東京奧運門票，但單一國家奧會最多滿額兩席，科威特先前已搶下一席，因此第4的楊昆弼順利遞補獲得奧運資格。

實際上，楊昆弼兩周前全運會就坦言，眼見空氣手槍、步槍皆拿下奧運門票，壓力也日益倍增，不過他仍保持自己的備戰節奏，全運會調整為主，將重點放在亞錦賽，亞錦賽一如他所預期，順利笑納奧運門票。

這是射擊繼田家榛女子25公尺空氣手槍、「證件妹」吳佳穎女子10公尺空氣手槍、林穎欣10公尺空氣步槍以及呂紹全男子10公尺空氣步槍後，第5張奧運入場券，同時也是我國第19張奧運門票。

另外拿坡里世大運在女子不定向飛靶射下第一金的劉宛渝，資格賽以116分排名第4挺進決賽，決賽以12分收下第六，我國老將林怡君資格賽113分止步。