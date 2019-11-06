桌球／團體世界盃 中華女團C組龍頭闖8強

2019-11-06 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



2019年桌球團體世界盃今日於日本東京點燃戰火，中華女團開出紅盤，連退萬那杜、羅馬尼亞，小組賽全勝，以C組龍頭晉級八強。男團小組賽首戰0：3不敵中國大陸，明對奈及利亞拚開胡。

本屆男、女團各有12隊，小組賽分四組，分組前二晉級八強淘汰賽。中華男團與中國大陸、奈及利亞同在A組。

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中華女團與羅馬尼亞、萬那杜分在C組，小組賽首戰前三點就解決萬那杜，晚間面對羅馬尼亞，中華隊第一點雙打鄭先知／陳思羽落敗，但第二點鄭怡靜11：9、7：11、11：9、11：6扳回一城。

第三點單打陳思羽以局數3比2拿下，搶下聽牌，第四點我國再派出鄭怡靜，直落三收下勝利，點數3：1晉級，他組戰況，A組中國大陸、B組地主日本也雙雙以兩戰全勝晉級。

中華男團則出師不利，首戰面對大陸，首點雙打陳建安／廖振珽4：11、7：11、3：11不敵馬龍／許昕，第二點單打派出「一哥」林昀儒上陣，迎戰前球王樊振東，林昀儒4：11、11：8、8：11、3：11鏖戰四局落敗，第三點陳建安則遭許昕直落三，點數0：3不敵大陸。