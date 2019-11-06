親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

宗教組織無法管 宮廟成中國統戰死角？

12強／七上代打朱育賢敲安第一分 中華2:0領先委內瑞拉

運動筆記合歡山行前2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃
健行筆記山不在高「龍過脈」海拔兩百的展望【屏東泰武鄉】日湯真山、北大武山、西大武山
NBA賽事懶人包 (11月6日)今日最佳球員- Gordon Hayward (11月6日)

桌球／團體世界盃 中華女團C組龍頭闖8強

2019-11-06 21:30聯合報 記者林宋以情／即時報導

2019年桌球團體世界盃今日於日本東京點燃戰火，中華女團開出紅盤，連退萬那杜、羅馬尼亞，小組賽全勝，以C組龍頭晉級八強。男團小組賽首戰0：3不敵中國大陸，明對奈及利亞拚開胡。

本屆男、女團各有12隊，小組賽分四組，分組前二晉級八強淘汰賽。中華男團與中國大陸、奈及利亞同在A組。

中華女團與羅馬尼亞、萬那杜分在C組，小組賽首戰前三點就解決萬那杜，晚間面對羅馬尼亞，中華隊第一點雙打鄭先知／陳思羽落敗，但第二點鄭怡靜11：9、7：11、11：9、11：6扳回一城。

第三點單打陳思羽以局數3比2拿下，搶下聽牌，第四點我國再派出鄭怡靜，直落三收下勝利，點數3：1晉級，他組戰況，A組中國大陸、B組地主日本也雙雙以兩戰全勝晉級。

中華男團則出師不利，首戰面對大陸，首點雙打陳建安／廖振珽4：11、7：11、3：11不敵馬龍／許昕，第二點單打派出「一哥」林昀儒上陣，迎戰前球王樊振東，林昀儒4：11、11：8、8：11、3：11鏖戰四局落敗，第三點陳建安則遭許昕直落三，點數0：3不敵大陸。

林昀儒鄭怡靜陳建安

相關新聞

拳擊／受第一神拳啟發 「學生拳手」江奕宏拚職業夢

2019-11-06 18:20

2019康健人壽騎走日 12月7日大佳河濱公園盛大登場

2019-11-06 17:50

拳擊／職業拳王爭霸結合漫畫 第一神拳森川讓次來台

2019-11-06 17:17

福州羽賽／台將鬩牆 周天成擊敗王子維晉級　

2019-11-06 16:33

世界盃橄欖球／南非首位黑人隊長 率隊轟動奪冠

2019-11-06 16:30

東奧馬拉松移師札幌 日網友隔空交火

2019-11-06 15:12

賽車世運會驚喜畫面 中華民國國旗登上國際舞台

2019-11-06 14:52

福州羽賽／「終於開運」 白馭珀扮黑馬擊退世錦金牌

2019-11-05 23:43

ATP年終賽／約帥、費德勒同組 納達爾如期赴倫敦

2019-11-05 22:55

射擊亞錦賽／呂紹全10M空氣步槍 射下東奧門票

2019-11-05 19:00

福州羽賽／拍下世錦金牌 白馭珀寫首輪大驚奇

2019-11-05 15:52

福州羽賽／馬琳大幅落後退賽 戴資穎挺進16強

2019-11-05 12:11

排球／旅日第3年 陳建禎Fun開打

2019-11-05 00:24

網球／33歲納達爾重返球王寶座 史上第二年長

2019-11-04 23:06

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強Live／先發張奕燃燒7局102球未失分 2:0領先委內瑞拉

2019-11-06 21:38

12強／中華隊成功復仇 等4年擊敗波多黎各

2019-11-05 21:40

NBA／詹皇連3場大三元 湖人逆轉公牛6連勝

2019-11-06 12:04

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

2019-11-06 07:00

籃球／輔大老教頭劉俊業 癌症病逝享年59歲

2019-11-05 21:54

12強／中心打線熄火 洪一中贏球仍傷腦筋

2019-11-05 23:01

NBA／海瓦德兩分球16投16中：或許不該投三分

2019-11-06 12:24

NBA／詹皇連3戰大三元 推特自稱過氣王者

2019-11-06 15:02

NBA／庫茲瑪當逆轉功臣 詹皇：就是我們熟悉的他

2019-11-06 17:08

12強／委國單局7保送自爆 日本8:4逆轉奪首勝

2019-11-05 21:49

MLB／去打擊學校重練？ 戴維斯婉拒：我33歲了

2019-11-06 10:25

12強／張奕扛先發 對委內瑞拉搶二連勝

2019-11-05 22:35

NBA／兩年前摔斷腿 海瓦德今飆39分繳代表作

2019-11-06 11:03

12強／張奕戰委國無安打強投 中華火力需復甦

2019-11-06 10:54

NBA／本季第三人 老鷹柯林斯藥檢未過禁賽25場

2019-11-06 08:01

NBA／雷納德戰公鹿將輪休 瑞佛斯：連練球都休

2019-11-06 10:16

12強／張奕對委內瑞拉 要用速差困擾對手

2019-11-05 23:49

12強／江少慶三振變誤判 張進德也「憤怒」

2019-11-05 23:05

12強／預賽還沒人投滿6局 江少慶唯一優質先發

2019-11-06 10:03

NBA／楊恩回歸下半場爆發 率老鷹末節逆轉馬刺

2019-11-06 13:04

12強／江少慶6局壓制拚到抽筋 張進德打滿分

2019-11-06 00:57

NBA／打出「林來瘋」現象 勇士菜鳥寫驚奇紀錄

2019-11-06 12:15

NBA／遭華頓嗆聲後拿40分 英格倫預告對國王得50分

2019-11-06 09:09

12強／江少慶六局失一分好投 想再為中華隊投一場

2019-11-05 23:22

12強／日本在緊張氛圍中贏球 稻葉篤紀滿意首戰結果

2019-11-05 23:05

12強／波多黎各單場4失誤 中華如願復仇

2019-11-06 00:55

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

12強／墨西哥再勝荷蘭 預賽3戰全勝闖複賽

2019-11-06 12:26

12強／不揮棒也能得分 委國牛棚放火送日本首勝

2019-11-05 23:52

12強／中華首戰帶點運氣贏球 洪總心情複雜

2019-11-06 11:06

12強／江少慶好投省投手 中華隊牛棚戰力足

2019-11-06 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top