拳擊／受第一神拳啟發 「學生拳手」江奕宏拚職業夢

2019-11-06 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北即時報導



我國22歲拳擊新星江奕宏。圖／中華民國職業拳擊協會提供 分享 facebook 小時候看漫畫《第一神拳》引發拳擊的興趣，江奕宏正巧透過朋友介紹，一頭栽進拳擊擂台。目前職業賽3戰全勝的他，將在11月30日2019年台灣職業拳王金腰帶爭霸戰，首度挑戰6回合職業拳賽，一步步朝自己的夢想前進。

22歲的江奕宏就讀國體大，他15歲開始接觸拳擊，「一開始看第一神拳，就是熱血，剛好朋友介紹，對拳擊也有興趣，就踏進去。」

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實際上江奕宏出身單親家庭，母親雖然擔心，但仍讓他去嘗試所愛，唯一讓江奕宏感到遺憾的是母親因為失明，看不到他比賽，「媽媽是糖尿病患者，視力模糊，僅看得到光影。但我比賽還是會跟媽媽講，讓她安心。」

江奕宏今年5月轉職業，加上9月兩場比賽都勝出，目前保持三連勝，但他印象最深刻的，是去年曾經和前香港世界拳王曹星如打過表演賽，直呼獲益良多。月底將迎戰37歲印尼老將Said Fahdafi。江奕宏說：「把該做的做好就好，盡全力打。」

本屆賽事還有另外兩名台灣女將亮相，去年總統盃48公斤級金牌秦千惠，以及全大運金牌莊凱婷。秦千惠來自百齡高中，目前就讀文化大學的她，小學是田徑短距離好手，由於國中沒有田徑隊，恰巧體育老師是拳擊教練，因此轉戰擂台。

「我自己就是比較不服輸，拳擊對不服輸的人來說是很適合的運動。」秦千惠打到顴骨受傷、手肘韌帶是家常便飯，她目前職業賽戰績兩勝，業餘賽事也沒有排斥，11月22、23日就要參加國內奧運選拔賽。