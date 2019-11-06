拳擊／職業拳王爭霸結合漫畫 第一神拳森川讓次來台
2019-11-06 17:17
聯合報 記者林宋以情
／台北即時報導
中華民國職業拳擊協會主辦的2019年台灣職業拳王金腰帶爭霸戰VOL.3，30日將在王朝酒店登場，這將是台灣首次結合拳擊、漫畫的運動賽事，安排二場精彩的金腰帶拳王爭霸戰，漫畫家森川讓次屆時更將來台觀戰。
本屆賽事共有七場比賽，並爭奪兩條冠軍腰帶，WBA Asia金腰帶、OPBF金腰帶拳王爭霸戰在台爭奪，日本知名漫畫《第一神拳》所屬拳館JB SPORT，將派出拳王田村亮一爭奪OPBF冠軍腰帶。
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最令拳迷眼睛為之一亮的，莫過於宣傳海報上出現《第一神拳》主角幕之內一步。田村亮一的教練山田武士表示，圖標是森川讓次特別讓主辦單位免費使用，這回更將在11月29日來台出席過磅記者會，台灣漫畫迷屆時可一睹森川老師風采，「森川讓次平日幾乎是足不出戶，但對台灣印象很好。」
台灣拳手部分，拳擊新星22歲的江奕宏，將挑戰6回合職業拳賽，江奕宏目前職業賽三戰全勝，要迎戰37歲印尼老將Said Fahdafi。台灣女將由去年總統盃48公斤級金牌秦千惠，迎戰全大運金牌莊凱婷。
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