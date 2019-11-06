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福州羽賽／台將鬩牆 周天成擊敗王子維晉級　

2019-11-06 16:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

周天成。 歐新社
周天成。 歐新社
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BWF超級750等級中國大陸福州羽球公開賽，我國兩位男單好手世界第2周天成、世界23名的王子維首輪就上演台將內戰，周天成21：19、21：17直落二擊敗王子維，挺進次輪。

周天成此役尋求對戰王子維6連勝，最近一次就是9月的南韓公開賽四強，當時周天成鏖戰三局才艱辛勝出。

周天成6日開賽同樣打得不輕鬆，開賽雙方比分就展開拉鋸，「小天」一度取得8：5領先，但王子維隨後連下分數扳平，雙方多次平手，周天成藉著19平後連下兩分，21：19率先拿下。

次局周天成2：4落後，連取4分反超。儘管王子維積極後場扣殺，但周天成都能化解，技術暫停前取得11：7領先。技術暫停後，周天成增加網前小球變化，結合突擊進攻打出6：1攻勢，擴大至8分領先。

王子維局末展現拚勁，連續撲救為自己進帳分數，追到兩分差，不過周天成穩紮穩打，21：17收下勝利。下一場將碰上日本西本拳太與丹麥維廷哈斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus）勝方。

稍早我國混雙王齊麟／程琪雅兩個21、14擊敗印度組合過頭關，程琪雅稍後還要和李芷蓁搭檔女雙迎戰泰國組合，另外女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇也將展開廝殺。

男雙部分，李洋／王齊麟預計晚間6點10分遭遇大會第二種子印尼阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），廖敏竣／蘇敬恆預計晚間7點對印尼第五種子。

周天成王子維羽球

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