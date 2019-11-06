世界盃橄欖球／南非首位黑人隊長 率隊轟動奪冠
「我們所背負的比我們想像的大得多。」世界盃橄欖球賽南非跳羚隊奪冠，首位黑人隊長柯利西說，「為南非而戰是一種榮幸，不是負擔！」28歲的柯利西2018年5月獲選為跳羚隊隊長，成為該隊126年來首位黑人隊長。
南非跳羚隊在第9屆世界盃橄欖球賽奪冠，隊史第3度封王。總統拉瑪佛沙親自飛到日本橫濱為南非隊加油，睽違12年再度奪冠，對南非人意義非凡，全國民眾也瘋狂歡慶南非隊奪冠。
奪冠有如及時雨
根據《CNN》報導，「在過去的20週甚至幾年中，整個團隊都投入了大量的精力，」科利西說，「比賽結束時真的很累，但是我知道有很多人在等待我們回家。」這次奪冠對經濟動蕩的南非如同及時雨，南非是世界金融最不平等的國家，少數白人享有財富控制權，而大多數黑人和混血族裔則經濟困難。
「為人民而戰是一種榮幸，而不是負擔。」科利西說，「我們會盡一切努力激勵自己，使南非人民感到自豪，希望這將改變我們的生活方式，不僅是領導層，而且是所有南非人。」並強調「我認為我最大的樂趣是看到隊友的面孔，我確切知道他們正在經歷什麼，以及他們的感受，因為我們在一起。」
體育解禁24年
根據《日本時報》報導，南非跳羚隊贏得第2座世界盃橄欖球冠軍時，科利西才16歲，當時家裡沒有電視，所以他在2007年巴黎決賽擊敗英格蘭隊後，得去一家小酒館看約翰•史密斯舉起獎盃。柯利西說，「我一點都不以我的出身為恥，我知道我的故事就是典型的『南非故事』。」
南非在1948至1994年實施種族隔離政策，遭到國際體壇抵制，無緣參加1987與1991年兩屆世界盃橄欖球賽。種族隔離政策取消後，南非主辦的首場國際賽事就是1995年的世界盃橄欖球賽，一生致力於廢除種族隔離與實現和解的曼德拉（Nelson Mandela）剛就任總統。
當時南非國家隊幾乎清一色是白人球員，不過在曼德拉的鼓勵及以身作則，加上全國民眾「一支球隊 一個國家」口號下，跳羚隊士氣大振，最終不負眾望抱走冠軍，贏得「彩虹國度」（rainbow country）南非首冠，這段過程於2009年由好萊塢改編成電影「打不倒的勇者」（Invictus）。
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