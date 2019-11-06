賽車世運會驚喜畫面 中華民國國旗登上國際舞台

2019-11-06 14:52 中央社 羅馬5日專電



賽車世運會我國國旗意外現身。 截圖自林帛亨臉書 分享 facebook

運動外交奏效，首屆「賽車世運會」甫落幕，台灣代表隊雖因故退賽，無緣登上頒獎台；但僑胞揮舞國旗的畫面獲得轉播單位大螢幕特寫，讓中華民國國旗意外登上國際舞台。

第一屆FIA Motorsport Games賽車世運會1日到3日在義大利羅馬北部近郊的Vallelunga賽道舉行，台灣由賽車好手林帛亨、陳意凡代表出賽GT跑車盃，周翼騰參加電競盃。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

駐義代表李新穎、羅馬台灣同鄉會長湯美快等人專程前往替台灣選手加油打氣，代表隊曾在GT盃第二場預賽獲得第三名佳績，可惜決賽時因機件故障飲恨退賽。

台灣代表隊被要求以「中華台北」名義參賽，但熱情旅義僑胞攜帶中華民國國旗到現場揮舞，畫面意外被攝影機特寫，登上現場巨型轉播台，不僅讓參賽的台灣選手十分感動，也讓台灣做了一次提升能見度的國際宣傳。

身為「霧峰林家」第十代的林帛亨在臉書表示，在直播螢幕看到中華民國國旗很驚喜，世運會上出現國旗的意義，和在台灣揮舞國旗的意義是截然不同的。

林帛亨也坦言，參賽名稱「中華台北」很容易讓人混淆，例如開幕式進場時排在前面的比利時隊伍，就曾問他們為何要叫中華台北，跟中國隊有什麼不同，害他差點拉著對方從清朝開始說書。

林帛亨的藝人妻子馮媛甄也一路隨行到義大利加油，林帛亨在臉書貼出一張馮媛甄蹲著幫跑車貼上「中華台北」字樣的照片，他表示很感謝妻子，因為10月30日當天是馮媛甄生日，卻還讓她來當小幫手。

第一屆賽車世運會是首個比照奧運以國家及地區為單位參賽的賽車比賽，項目包括GT超級跑車（GT Cup）、四級方程式（Formula 4 Cup）、運動房車（TouringCar Cup）、甩尾飄移（Drifting Cup）、卡丁繞錐（Karting Slalom Cup）及電競賽車六項。

本屆共有49個國家及地區隊伍參賽，俄羅斯隊以摘下一金二銅奪冠，義大利、澳洲分別拿下一金一銅，並列第二名，荷蘭、烏克蘭、日本各拿下一金，並列第三名。