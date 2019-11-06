親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

運動筆記合歡山行前2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃
健行筆記從功能了解登山背包，背包的設計與挑選攻略！桃園。大溪河濱公園台灣欒樹落羽松好繽紛。孩子們的遊戲天堂
NBA今日最佳好球- Trae Young (11月6日)今日最佳灌籃- P.J. Washington (11月6日)

賽車世運會驚喜畫面 中華民國國旗登上國際舞台

2019-11-06 14:52中央社 羅馬5日專電

賽車世運會我國國旗意外現身。 截圖自林帛亨臉書
賽車世運會我國國旗意外現身。 截圖自林帛亨臉書
分享

運動外交奏效，首屆「賽車世運會」甫落幕，台灣代表隊雖因故退賽，無緣登上頒獎台；但僑胞揮舞國旗的畫面獲得轉播單位大螢幕特寫，讓中華民國國旗意外登上國際舞台。

第一屆FIA Motorsport Games賽車世運會1日到3日在義大利羅馬北部近郊的Vallelunga賽道舉行，台灣由賽車好手林帛亨、陳意凡代表出賽GT跑車盃，周翼騰參加電競盃。

駐義代表李新穎、羅馬台灣同鄉會長湯美快等人專程前往替台灣選手加油打氣，代表隊曾在GT盃第二場預賽獲得第三名佳績，可惜決賽時因機件故障飲恨退賽。

台灣代表隊被要求以「中華台北」名義參賽，但熱情旅義僑胞攜帶中華民國國旗到現場揮舞，畫面意外被攝影機特寫，登上現場巨型轉播台，不僅讓參賽的台灣選手十分感動，也讓台灣做了一次提升能見度的國際宣傳。

身為「霧峰林家」第十代的林帛亨在臉書表示，在直播螢幕看到中華民國國旗很驚喜，世運會上出現國旗的意義，和在台灣揮舞國旗的意義是截然不同的。

林帛亨也坦言，參賽名稱「中華台北」很容易讓人混淆，例如開幕式進場時排在前面的比利時隊伍，就曾問他們為何要叫中華台北，跟中國隊有什麼不同，害他差點拉著對方從清朝開始說書。

林帛亨的藝人妻子馮媛甄也一路隨行到義大利加油，林帛亨在臉書貼出一張馮媛甄蹲著幫跑車貼上「中華台北」字樣的照片，他表示很感謝妻子，因為10月30日當天是馮媛甄生日，卻還讓她來當小幫手。

第一屆賽車世運會是首個比照奧運以國家及地區為單位參賽的賽車比賽，項目包括GT超級跑車（GT Cup）、四級方程式（Formula 4 Cup）、運動房車（TouringCar Cup）、甩尾飄移（Drifting Cup）、卡丁繞錐（Karting Slalom Cup）及電競賽車六項。

本屆共有49個國家及地區隊伍參賽，俄羅斯隊以摘下一金二銅奪冠，義大利、澳洲分別拿下一金一銅，並列第二名，荷蘭、烏克蘭、日本各拿下一金，並列第三名。

羅斯比利

相關新聞

東奧馬拉松移師札幌 日網友隔空交火

2019-11-06 15:12

福州羽賽／「終於開運」 白馭珀扮黑馬擊退世錦金牌

2019-11-05 23:43

ATP年終賽／約帥、費德勒同組 納達爾如期赴倫敦

2019-11-05 22:55

射擊亞錦賽／呂紹全10M空氣步槍 射下東奧門票

2019-11-05 19:00

福州羽賽／拍下世錦金牌 白馭珀寫首輪大驚奇

2019-11-05 15:52

福州羽賽／馬琳大幅落後退賽 戴資穎挺進16強

2019-11-05 12:11

排球／旅日第3年 陳建禎Fun開打

2019-11-05 00:24

網球／33歲納達爾重返球王寶座 史上第二年長

2019-11-04 23:06

元旦健走報名開跑 送六位數大獎

2019-11-04 21:32

台灣運動創新加速器 國內外12支團隊展開培訓

2019-11-04 19:32

福州羽賽／搶回球后之站 戴資穎強碰奧運金牌

2019-11-04 19:00

排球／球迷蜜月也要看 封陳建禎「排球陳金鋒」

2019-11-04 18:58

排球／陳建禎助廣島雷霆4連勝登頂 隊長讚他全方位

2019-11-04 18:16

運動企業認證 96家創新高

2019-11-04 18:04

海碩盃／3名前冠軍踢館 李亞軒捍衛主場

2019-11-04 17:15

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強／九上陳鴻文成功關門 6:1退波多黎各奪首勝

2019-11-05 21:36

12強／中華隊成功復仇 等4年擊敗波多黎各

2019-11-05 21:40

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

2019-11-06 07:00

籃球／輔大老教頭劉俊業 癌症病逝享年59歲

2019-11-05 21:54

NBA／詹皇連3場大三元 湖人逆轉公牛6連勝

2019-11-06 12:04

NBA／回鄉效力公牛隊？ 戴維斯：明年是自由球員

2019-11-05 15:39

12強／中心打線熄火 洪一中贏球仍傷腦筋

2019-11-05 23:01

12強／委國單局7保送自爆 日本8:4逆轉奪首勝

2019-11-05 21:49

NBA／厄文、英格倫飆分對決 鵜鶘不敵籃網

2019-11-05 15:55

12強／張奕扛先發 對委內瑞拉搶二連勝

2019-11-05 22:35

NBA／兩年前摔斷腿 海瓦德今飆39分繳代表作

2019-11-06 11:03

MLB／去打擊學校重練？ 戴維斯婉拒：我33歲了

2019-11-06 10:25

12強／張奕對委內瑞拉 要用速差困擾對手

2019-11-05 23:49

12強／賽前擔心影響別人 林立締造中華隊首轟

2019-11-05 18:59

12強／江少慶三振變誤判 張進德也「憤怒」

2019-11-05 23:05

NBA／本季第三人 老鷹柯林斯藥檢未過禁賽25場

2019-11-06 08:01

NBA／海瓦德兩分球16投16中：或許不該投三分

2019-11-06 12:24

12強／預賽還沒人投滿6局 江少慶唯一優質先發

2019-11-06 10:03

12強／委國強投可望對台 大聯盟有過無安打比賽

2019-11-05 18:48

12強／江少慶6局壓制拚到抽筋 張進德打滿分

2019-11-06 00:57

12強／上原浩治當球評 挨陳金鋒那一轟至今難忘

2019-11-05 17:30

NBA／相隔1年重返先發 湯瑪斯寫勵志故事

2019-11-05 21:26

NBA／楊恩回歸下半場爆發 率老鷹末節逆轉馬刺

2019-11-06 13:04

12強／張奕戰委國無安打強投 中華火力需復甦

2019-11-06 10:54

NBA／雷納德戰公鹿將輪休 瑞佛斯：連練球都休

2019-11-06 10:16

福州羽賽／拍下世錦金牌 白馭珀寫首輪大驚奇

2019-11-05 15:52

12強／波多黎各單場4失誤 中華如願復仇

2019-11-06 00:55

12強／江少慶六局失一分好投 想再為中華隊投一場

2019-11-05 23:22

NBA／打出「林來瘋」現象 勇士菜鳥寫驚奇紀錄

2019-11-06 12:15

12強／不揮棒也能得分 委國牛棚放火送日本首勝

2019-11-05 23:52

12強／日本在緊張氛圍中贏球 稻葉篤紀滿意首戰結果

2019-11-05 23:05

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

12強／墨西哥再勝荷蘭 預賽3戰全勝闖複賽

2019-11-06 12:26

12強／首戰排出6左打 洪一中：主要看對手習性

2019-11-05 17:21

NBA／洛夫開季強勢表現搶眼 騎士總管否認交易傳聞

2019-11-05 16:00

NBA／布克拿40分破76人金身 球迷狂喊MVP

2019-11-05 23:58

NBA／遭華頓嗆聲後拿40分 英格倫預告對國王得50分

2019-11-06 09:09

12強／中華首戰帶點運氣贏球 洪總心情複雜

2019-11-06 11:06

12強／2K完美中繼 陳冠宇：一步一步來

2019-11-05 22:51

12強／江少慶好投省投手 中華隊牛棚戰力足

2019-11-06 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top