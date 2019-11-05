福州羽賽／「終於開運」 白馭珀扮黑馬擊退世錦金牌

2019-11-05 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北─福州電話採訪



白馭珀擊退今年世錦賽金牌、印度名將辛德胡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 幸運補進大陸福州羽球公開賽女單卅二籤表，我國羽球好手白馭珀昨天把握住機會，以廿一比十三、十八比廿一、廿一比十九拍下今年世錦賽奪金的印度名將辛德胡，和名列頭號種子的戴資穎站上第二輪，有機會在八強上演「寶島內戰」。

戴資穎前一站法國公開賽四強止步，將「世界球后」位置讓給日本女將奧原希望，休息一周「復工」，福州首戰對手是法國站四強對手馬琳，不過巴黎打下勝利的馬琳因身體不適，首局十六比廿一讓出，第二局陷入一比十三大幅落後下就決定退賽。

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只花廿四分鐘就結束首戰，小戴對馬琳退賽沒有太驚訝，「一開始就感覺她不太舒服了」，法國站小戴背部不適，經過一周休息自評身體狀況「普普通通」，不過首戰速闖關，今天又獲得一天休息，明天再迎戰世界排名廿五的印尼瑪莉絲卡，尋求對戰五連勝。

和小戴同屬籤表上半部的白馭珀，昨天打出福州公開賽首日最大驚奇，世界排名四十二的她賽前一天才補進名單，首輪卻在一小時十四分鐘大戰力退排第六種子的辛德胡，迎接四度碰頭的對戰首勝。

辛德胡今年八月世錦賽首度登頂，奪金過程拍下的對手就包括白馭珀；相隔三個月甜蜜復仇，白馭珀笑說「終於開運」，「早就做好應戰的心理準備，辛德胡也的確難打，但世錦賽打完比較有心得，她起伏也大，今天感覺不在狀況內。」她第二戰將和世界排名十九的南韓羽將金佳恩首度對決，再過一關就有機會和小戴八強會師。

今天第二日賽程男單就要先上演「寶島內戰」，去年打下亞軍的「一哥」周天成今年首戰就碰「羽球王子」王子維，預計今天下午三點四十分上演自家人對決。