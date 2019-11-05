ATP年終賽／約帥、費德勒同組 納達爾如期赴倫敦
2019-11-05 22:55
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
ATP倫敦年終賽10日登場，小組賽籤表晚間出爐，讓出球王寶座的約克維奇（Novak Djokovic），與世界第三「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer ）小組賽同組，重返世界第一的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則分在阿格西（Andre Agassi）組。
八強年終賽10日至17日倫敦O2體育館點燃戰火，今日籤表以及前兩天賽程公布，小組賽以兩位傳奇球星瑞典前球王柏格（Bjorn Borg）以及阿格西命名，小組賽取前二晉級四強。
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柏格組由年終賽五冠的約克維奇領銜，他目前距離納達爾僅640分差距，年終賽也是他與納達爾的年終球王之爭。這是他第13度闖進年終賽，他與費爸和奧地利汀恩（Dominic Thiem）、義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini）同組，10日將碰上貝雷帝尼。
38歲的費德勒，今年尋求生涯第7座年終賽金盃，將與約克維奇上演第49度對決，他本季戰績51勝8負，捧回4座ATP冠軍包括一座千分名人賽金盃。
球王納達爾小組賽不用和兩大天王碰頭，但得力抗網壇新星，包括希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、尋求衛冕的德國澤瑞夫（Alexander Zverev ），以及近況甚佳的俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）。
儘管納達爾上周巴黎名人賽右側腹肌拉傷退賽，檢查結果為輕微拉傷，將會如期出發前往倫敦，首戰對上澤瑞夫，「我預計周四或五展開練習，目標就是在年終賽出賽。」
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