APEC運動城市論壇 台東、台北獲最佳人氣運動城市

2019-11-05 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北即時報導



百場賽事12精選縣市政府與賽事主辦單位合影。圖／主辦單位提供 分享 facebook 教育部體育署今舉行「2019 APEC運動城市論壇：國際賽事X運動創新」，展現年度「夯運動in Taiwan」137場在臺國際運動賽事成果，同時結合APEC體育政策網絡與臺灣運動創新加速器論壇，論壇最後也頒發最佳人氣運動城市獎，由台東、台北市、墨爾本擊敗日本福岡、新加坡等地，脫穎而出。

今日論壇共有近200名與會者，來自日本、美國、泰國、美國等的資深官員與學長，分享運動觀光與城市發展相關議題。教育部林騰蛟次長表示，運動觀光是當前全球關注焦點，透過主辦具有地方特色的國際賽事，並結合創新科技應用，創造促進運動觀光發展並帶動地方經濟產業，以及提升城市形象與國際知名度的效益。

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體育署長高俊雄指出，推動臺灣品牌國際賽事，從賽事冠名做起，夯運動in Taiwan冠上臺灣或城市名，將運動魅力回饋給社區與城市；此外也深化賽事與當地政府及國際運動協會的合作，將特色與運動賽事緊密結合。高俊雄署長也肯定此次論壇注入創新元素，將國際賽、運動創業家與ASPN成功結合。

台北市擊敗新加坡、印尼茂物縣（Bogor Regency）、越南和平省（Hoa Binh）、菲律賓納加（Naga）、日本福岡市（Fukuoka）、泰國烏隆他尼（Udon Thani）等地，與台東、墨爾本攜手拿下最佳人氣運動城市。