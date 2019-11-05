田徑／用成績換鞋 陳彩娟目標亞青金牌

2019-11-05 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



全運會七項全能金牌陳彩娟（右）、200公尺銀牌葉守博現身跑鞋租借導覽會。圖／亞瑟士提供 分享 facebook 家境不算好，拿坡里世大運田徑國手陳彩娟卻選擇了項目繁多的女子七項全能，她笑說過去都是「用成績換專項鞋」，現在成為專業運動品牌亞瑟士簽約選手，裝備問題迎刃而解，更能無後顧之憂追尋接續目標。

今年才成北市大新鮮人的陳彩娟，暑假是拿坡里世大運中華田徑隊最「幼齒」的成員，國際綜合賽會初體驗讓她直呼開了眼界，「那氣氛和高壓下，不能分心，要專注在自己項目上，我以前『不會比賽』，這趟學會更專注。」

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經過世大運洗禮，上月剛結束的桃園全運會，陳彩娟就摘下女子七項全能金牌，明年爭取亞青金牌、2022年杭州亞運爭取佳績，都成她接續目標。

在家中4名子女排老么的陳彩娟提到，家中經濟狀況不是太好，但女子七項全能包括100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺、跳遠、標槍和800公尺，7個項目就有6種專項鞋，且每雙都所費不貲，「不過國中教練和高中教練都知道我狀況，和我說『你可以用成績來和換鞋』，以前專項鞋都是他們自掏腰包買的。」

過往有貴人相助，父親去年辭世的陳彩娟，今年獲得贊助商個人合約，是對成績的肯定，也減輕她不少裝備訓練上的壓力，今天出席亞瑟士跑鞋租借導覽會的她，指著足下最新款GLIDERIDE鞋款笑說，自己最差的項目就是800公尺，新鞋有極佳反饋，「我耐力要提升，這雙可以幫助推蹬，延續性很夠，不用耗費太多力氣就可以持久跑下去。」