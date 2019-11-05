射擊亞錦賽／呂紹全10公尺空氣步槍 射下東奧門票
2019-11-05 19:00
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
我國射擊好手呂紹全，今日在2019年多哈亞洲射擊錦標賽男子10公尺空氣步槍決賽，以185.5分獲第五，確定透過遞補，收下2020年東京奧運門票。
2019年射擊亞錦賽3日起至14日於卡達多哈點燃戰火，我國空氣步槍好手呂紹全，去年雅加達亞運笑納混合團體金牌、男子10公尺空氣步槍銅牌，今日在亞錦賽也傳回捷報。
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呂紹全在資格賽以626.3分名列第六，晉級決賽。決賽前兩輪射下103.6分，淘汰賽中，呂紹全依序淘汰南韓、地主伊朗以及日本遠藤雅也，最終拿下185.5分獲第五，中國大陸劉宇坤以及余浩楠拿下金、銀牌，印度好手庫瑪（Kumar Deepak）獲銅，中國宋布寒第四。
亞錦賽各項目前三名可獲得東京奧運門票，但由於中國在男子10公尺空氣步槍已取得兩席滿額門票，除了銅牌庫瑪，第5名的呂紹全以及第6的遠藤雅也遞補收下奧運門票。
這同時也是我國第4張射擊項目奧運門票，在此之前，田家榛女子25公尺空氣手槍、「證件妹」吳佳穎女子10公尺空氣手槍，以及林穎欣10公尺空氣步槍已經搶下奧運入場券。
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