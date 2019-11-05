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田徑／科技鞋款穿上腳 葉守博拚東奧添助力

2019-11-05 17:13聯合報 記者曾思儒／即時報導

葉守博以東京奧運為目標。記者曾思儒／攝影
葉守博以東京奧運為目標。記者曾思儒／攝影
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上月桃園全運會，短跑好手葉守博以2面銀牌為賽季「封關站」作結，休季期間他已準備好冬訓課表，希望繼續提升個人能力，有機會能踏上夢想的東京奧運戰場。

葉守博3年前和「台灣最速男」楊俊瀚、劉兆軒和沈郁森聯手，在越南亞青賽摘下男子400公尺接力金牌，當時就燃起前進東奧的想法，儘管今年5月中華接力隊在台灣國際田徑公開賽跑出全國新猷時，葉守博並沒下場，但目標仍堅定。

「希望能加強自己能力，被納入接力隊，現在（接力隊）成績和達標只差一點點，大家再各自提升，很有機會。」今天出席贊助商活動的葉守博認真說，前進夢想舞台過程一定不容易，「但前方有目標走，我就會全力以赴！」

他笑說，和學長楊俊瀚一起出征國際賽、得到贊助商個人合約，現在回首看「有點像一場夢」，現在就是如何延續美夢，20歲的他說：「亞瑟士也是東京奧運官方贊助商，如果能去東奧，像是『主場』一樣，就太棒了！」

冬訓前期，葉守博計畫加強體能訓練，足下最新的高省力GUIDESOLE跑鞋成為跑量增加的好幫手，已實穿一周的他說：「這雙是新的鞋底，有很多科技元素，像鞋底有點像翹翹板，一開始穿重心會有點前傾，但適應後鞋子給的反饋和支撐度，跑長距離都很適合。」

亞瑟士今天宣布，本月20日起將在台北旗艦店推出跑鞋租借服務，透過簡易租借就可24小時體驗最新款科技跑鞋，台北旗艦店同時提供換洗和置物空間，讓跑友穿上新鞋，就能到鄰近的台北田徑場暢快飆汗。

楊俊瀚田徑全運會

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