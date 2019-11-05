福州羽賽／拍下世錦金牌 白馭珀寫首輪大驚奇

2019-11-05 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北─福州電話採訪



白馭珀。 報系資料照 分享 facebook 總獎金70萬美元的大陸福州羽球公開賽今天點燃戰火，剛從「世界球后」寶座退位的我國「一姊」戴資穎因西班牙對手馬琳（Carolina Marin）第2局退賽，只花24分鐘就挺進第二輪；另名女單台將代表白馭珀今天也拿到16強門票，且是3局力退今年世錦賽登頂的印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），爆出首輪大驚奇。

馬琳是2016里約奧運金牌，今年初雖動了膝蓋十字韌帶手術暫別球場，但復出後排名快速回升，上月法國公開賽4強賽更拍下小戴、最後收穫亞軍，上周世界排名已重回世界第10位。

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今天雙姝再度碰頭，馬琳就多次失誤送分，第2局更是下場就以0：9落後小戴，最終在1：13時選擇退賽，讓首局21：16拿下的小戴開出紅盤。

世界排名42的白馭珀靠遞補才進入女單32籤表，且首輪就碰今年世錦賽奪金的辛德胡；兩人上度交手正是世錦賽，不過當時直落2吞敗的白馭珀今天上演復仇秀，以21：13、18：21、21：19拍下強敵，迎接第4度碰頭的對戰首勝。

「報了世錦賽之仇。」白馭珀表示，8月底世錦賽雖吞交手3連敗，但獲得不少「心得」，戰術應用更有想法，加上辛德胡今天狀況明顯不是太好，讓她把握住機會，收下1小時又14分鐘大戰勝利。

今天登場的台將都完成賽程，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵以21：17、21：10輕取馬來西亞王耀新／張御宇，但男雙世界排名32的李哲輝／楊博軒大戰3局不敵世界排名18的德國組合，混雙李洋／楊景惇則以10：21、16：21敗給馬來西亞陳健銘／賴沛君，無緣再挺進。

去年打下亞軍的「一哥」周天成，今年首輪就抽到「羽球王子」王子維，「寶島內戰」預計明天下午3點40分上演。