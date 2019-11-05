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福州羽賽／馬琳大幅落後退賽 戴資穎挺進16強

2019-11-05 12:11聯合報 記者劉肇育／即時報導

總獎金70萬美元的超級750系列中國大陸福州公開賽今天點燃戰火，我國一姊戴資穎在首場比賽就遭遇西班牙前世界球后馬琳（Carolina Marin），儘管前兩次對戰都敗在馬琳手中，但戴資穎今天卻一路壓著對手打，並在第二局以13：1大幅領先時，因馬琳退賽而取得16強賽門票。

目前世界排名第二名的戴資穎，本周與日本球后奧原希望的積分僅相差191分，而去年戴資穎福州公開賽以退賽收場，將不會有保分壓力，反觀奧原希望去年挺進決賽並拿下亞軍，如戴資穎本周能挺進四強，奧原希望則是在決賽前出局，雙方排名將在下周出現異動。

不過這次首輪戴資穎就遭遇強敵馬琳，上演「前球后大戰」，兩人生涯前13度交手戴資穎雖然收下7勝6敗，但近兩次在中國大陸公開賽與法國公開賽交手，都由馬琳拿下勝利，而馬琳也靠著法國公開賽奪銀的表現，本周世界排名重新回到前10名。

但雙方今天再度交手戴資穎卻是一路保持領先，在首局取得6：5領先後，戴資穎拉出一波5：1的攻勢擴大差距，並以21：16率先拿下首局，第二局戴資穎更是開局就拉出9：0攻勢，反觀馬琳卻疑似出現不適狀況，在1：13落後時決定退賽，由戴資穎收下16強賽門票。

16強賽戴資穎將對上印尼瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），雙方生涯前四度對戰皆由戴資穎取勝，且還是一局未失的狀況。

戴資穎

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