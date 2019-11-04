網球／33歲納達爾重返球王寶座 史上第二年長
2019-11-04 23:06
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
巴黎網賽腹部拉傷，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）恰巧相隔12個月重返世界第一王座，33歲的他也成為史上第二年長球王，僅次36歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）（2018年），目標倫敦年終賽復出，力爭生涯第五度登上年終球王寶座。
納達爾生涯首度登頂是2008年8月，當時年僅22歲，最近一次坐穩球王則是去年6月25至11月4日，累計坐滿球王196周，不過王座能否坐到年終，得端看年終賽結果而定，納達爾的傷勢也成為影響最大關鍵。
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納達爾的醫生路易茲柯托羅(Angel Ruiz-Cotorro) 表示，將會針對他的傷勢做進一步核磁共振（MRI）檢查。
至於外界臆測納達爾的新發球動作，是否誘發他受傷主因，納達爾表示動作僅有微調，當然運用到的肌肉可能有所不同，自己也並不清楚，「我們也可以說，就是運氣不好。你能做的就是接受它，並保持樂觀。」
納達爾在7月11日就拿到年終賽門票，且是連續15年挺進年終賽，如今傳傷情，年終球王勁敵之一巴黎名人賽冠軍約克維奇（Novak Djokovic）也為他難過，期盼納達爾早日康復，倫敦一較高下，「畢竟少了他，無論是年終第一之爭，或是整個大賽都不一樣了。」
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