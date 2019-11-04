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元旦健走報名開跑 送六位數大獎

2019-11-04 21:32聯合報 記者曾思儒／即時報導

2004年開辦的元旦健走活動，2020年活動即日起開放報名，明年1月1日「開走」的活動更祭出6位數大禮，將從限額8千名報名者中抽出兩名幸運得主，可獲得頭獎10萬元，讓民眾「走出健康」外還有機會帶回元旦大紅包。

由「飛躍羚羊」紀政發起的元旦健走活動，2020年路線和近年相同，元旦早上8點半從花博公園圓山廣場出發，行經美術公園、花之隧道、新生公園、夢想館、林安泰古厝前、大佳河濱公園，並於大直橋下折返，經舊兒童育樂中心旁回到花博公園圓山廣場，總長約7公里。

主辦單位希望基金會今年2019年元旦健走活動時就已預告，明年活動將送出10萬元大獎，2020年活動果然實現承諾，明年幸運摸彩頭獎是10萬元兩名，二獎則是10名得主各可獲得1萬1千元，另備有多項獎品，等待報名民眾新年試手氣。

2020元旦健走開放報名。圖／希望基金會提供
2020元旦健走開放報名。圖／希望基金會提供
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