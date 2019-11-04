元旦健走報名開跑 送六位數大獎
2019-11-04 21:32
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
2004年開辦的元旦健走活動，2020年活動即日起開放報名，明年1月1日「開走」的活動更祭出6位數大禮，將從限額8千名報名者中抽出兩名幸運得主，可獲得頭獎10萬元，讓民眾「走出健康」外還有機會帶回元旦大紅包。
由「飛躍羚羊」紀政發起的元旦健走活動，2020年路線和近年相同，元旦早上8點半從花博公園圓山廣場出發，行經美術公園、花之隧道、新生公園、夢想館、林安泰古厝前、大佳河濱公園，並於大直橋下折返，經舊兒童育樂中心旁回到花博公園圓山廣場，總長約7公里。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
主辦單位希望基金會今年2019年元旦健走活動時就已預告，明年活動將送出10萬元大獎，2020年活動果然實現承諾，明年幸運摸彩頭獎是10萬元兩名，二獎則是10名得主各可獲得1萬1千元，另備有多項獎品，等待報名民眾新年試手氣。
留言