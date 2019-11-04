台灣運動創新加速器 國內外12支團隊展開培訓

2019-11-04 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



教育部體育署與國立交通大學產業加速器中心，共同為國內體育產業打造的「臺灣運動創新加速器」（SPIN Accelerator Taiwan）第三期培訓專案，今日於台北啟動。共有57個國內外運動創新團隊報名，隊數比去年倍增。而19支通過初選的團隊，今日透過簡報、有12隊出線進入培訓行列，期望未來為我國運動創新注入更多能量。

體育署自107年委託交大加速器中心與HYPE共同創建SPIN Accelerator Taiwan，目的在結合交大加速器長年經營新創生態圈的實力及優勢，協助有志參與運動創新的團隊進行跨科技、製造與服務業的技術整合，搭建運動創新與創業之間的橋梁。今年除了本土團隊，還有香港、新加坡、馬來西亞、印度、以色列、紐西蘭、俄羅斯與美國的新創團隊參與其中，運用AI、開發app，亦有360度直播相機系統、按摩機器人、輕量化肌肉按摩機等，結合科技與運動。

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交大加速器中心黃經堯主任指出，參與第1、2期培訓專案的19家優秀創新團隊，總募資金額已超過新臺幣千萬元。

第三期入選團隊之一、勁格貝爾運動科技股份有限公司執行長林敬倫，大學念的是資工系，在大學時開始打網球，如今開發「智能棒球-STRIKE」，配備精密傳感器，可測轉速、軸度、球速、軌跡等，以便分析訓練結果。