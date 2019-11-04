福州羽賽／搶回球后之站 戴資穎強碰奧運金牌

2019-11-04 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook

總獎金70萬美元的大陸福州羽球公開賽明天點燃戰火，剛從「世界球后」寶座退位的我國「一姊」戴資穎有機會本站重返世界第一，不過小戴首站就要強碰前一站剛交手過的西班牙前「球后」馬琳（Carolina Marin），明天交手硬戰難免。

福州公開賽屬國際羽球總會（BWF）超級750系列賽，目前世界排名第2的小戴去年沒有參賽，今年沒有保分壓力，但想重回球后寶座，除要「自助」打進4強，還要看目前日本球后奧原希望表現。

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且小戴第一戰就遇強敵馬琳，年初動膝蓋十字韌帶手術的馬琳是2016里約奧運金牌，今年雖因膝傷暫別球場，但復出後排名快速回升，上月法國公開賽4強賽更拍下小戴、最後收穫亞軍，上周世界排名已重回世界第10位。

兩名都坐過球后寶座的名將過往已交手13次，小戴取得7勝6敗些微優勢，明天約11點40分在第一球場上演第14度對決；男雙李哲輝／楊博軒下午也將在第一球場碰德國對手。

明天首日賽程登場的台將還有女單白馭珀、男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和混雙李洋／楊景惇；去年打下亞軍的「一哥」周天成，今年首輪就抽到「羽球王子」王子維，「寶島內戰」將於6日上演。