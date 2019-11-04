排球／陳建禎助廣島雷霆4連勝登頂 隊長讚他全方位

2019-11-04 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



廣島雷霆隊陳建禎。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

旅日男排好手陳建禎，第二年拚戰日本男排一級聯賽（ V.Premier League Mens），新球季轉戰廣島雷霆隊獲重用，開季站穩先發，幫助球隊豪取四連勝，聯盟戰績衝上第一位。隊長山本將平大讚他攻守俱佳，是全方位球員，讓球隊打得更輕鬆。

邁入旅日第三年，陳建禎苦盡甘來，有別於在松下黑豹隊苦無表現機會，上季亞軍雷霆隊斯洛維尼亞籍教頭薩特勒（Tine Sattler）十分器重陳建禎，開季前四戰都先發上陣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上周末陳建禎首度於廣島主場福山市綠町公園屋內競技場亮相，球隊先後擊敗FC東京排球隊、三得利太陽鳥隊，不僅續寫雷霆福山近4年主場不敗紀錄，四連勝登上龍頭寶座，且是目前唯一一支一局未失球隊。

廣島雷霆福山市主場場外有陳建禎旗幟。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

山本將平表示，陳建禎除了場上表現全方位，場下個性也好相處，懂得如何激勵隊友，「他攻守兼具，是很全面的球員。是他讓球隊打得更輕鬆，而且他當過國家隊隊長，懂得鼓舞隊友，很高興他能夠加入球隊。」

雷霆隊陣中擁有澳洲國手艾德格（Thomas Patrick Edgar）、日本國手明星球員小野寺太志，陳建禎除了適時重扣，出色的防守接發、攔網能力備受教練稱許，與雷霆隊搭配相輔相成。與三得利一役勝出後，陳建禎更首度在場中接受賽後訪問，自己也受寵若驚。

陳建禎感謝教練、隊友給他很多空間、時間做調整，開季幾周表現逐漸上軌道，「會抱持每一場都可能是最後一場的心態，繼續維持表現。」