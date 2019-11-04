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排球／陳建禎助廣島雷霆4連勝登頂 隊長讚他全方位

2019-11-04 18:16聯合報 記者林宋以情／即時報導

廣島雷霆隊陳建禎。記者林宋以情／攝影
廣島雷霆隊陳建禎。記者林宋以情／攝影
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旅日男排好手陳建禎，第二年拚戰日本男排一級聯賽（ V.Premier League Mens），新球季轉戰廣島雷霆隊獲重用，開季站穩先發，幫助球隊豪取四連勝，聯盟戰績衝上第一位。隊長山本將平大讚他攻守俱佳，是全方位球員，讓球隊打得更輕鬆。

邁入旅日第三年，陳建禎苦盡甘來，有別於在松下黑豹隊苦無表現機會，上季亞軍雷霆隊斯洛維尼亞籍教頭薩特勒（Tine Sattler）十分器重陳建禎，開季前四戰都先發上陣。

上周末陳建禎首度於廣島主場福山市綠町公園屋內競技場亮相，球隊先後擊敗FC東京排球隊、三得利太陽鳥隊，不僅續寫雷霆福山近4年主場不敗紀錄，四連勝登上龍頭寶座，且是目前唯一一支一局未失球隊。

廣島雷霆福山市主場場外有陳建禎旗幟。記者林宋以情／攝影
廣島雷霆福山市主場場外有陳建禎旗幟。記者林宋以情／攝影
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山本將平表示，陳建禎除了場上表現全方位，場下個性也好相處，懂得如何激勵隊友，「他攻守兼具，是很全面的球員。是他讓球隊打得更輕鬆，而且他當過國家隊隊長，懂得鼓舞隊友，很高興他能夠加入球隊。」

雷霆隊陣中擁有澳洲國手艾德格（Thomas Patrick Edgar）、日本國手明星球員小野寺太志，陳建禎除了適時重扣，出色的防守接發、攔網能力備受教練稱許，與雷霆隊搭配相輔相成。與三得利一役勝出後，陳建禎更首度在場中接受賽後訪問，自己也受寵若驚。

陳建禎感謝教練、隊友給他很多空間、時間做調整，開季幾周表現逐漸上軌道，「會抱持每一場都可能是最後一場的心態，繼續維持表現。」

廣島雷霆主場福山市綠町公園屋內競技場。記者林宋以情／攝影
廣島雷霆主場福山市綠町公園屋內競技場。記者林宋以情／攝影
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陳建禎（左至右）與隊友小野寺太志、雷霆隊長山本將平。記者林宋以情／攝影
陳建禎（左至右）與隊友小野寺太志、雷霆隊長山本將平。記者林宋以情／攝影
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雷霆排球

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