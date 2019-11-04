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運動企業認證 96家創新高

2019-11-04 18:04聯合報 記者曾思儒／即時報導

體育署高俊雄署長（中）與論壇來賓合影。圖／體育署提供
體育署高俊雄署長（中）與論壇來賓合影。圖／體育署提供
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主辦單位、貴賓及參與企業合影。圖／體育署提供
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以「企業i sports 我的職場 我的主場」為口號，教育部體育署今天舉辦「108年度運動企業認證授證典禮暨i運動論壇」，共有96家企業獲得運動企業認證標章，創下歷年新高。

運動年曆積分賽部分，今年共有2019第四屆牧德盃企業羽球排名賽、2019研華FUN RUN路跑嘉年華、晨禎盃第二屆羽球公開賽、大師房屋第八屆風櫃嘴單車計時賽、2019岱宇台中國際馬拉松、第39屆新光摩天大樓登高大賽，最終分別由漢翔航空、奇美集團、中華電信北區分公司、台達電子、元大金控、牧德科技、聯發科技、技嘉科技獲得賽事前8強獎座，由教育部次長林騰蛟和體育署署長高俊雄頒獎授證。

運動企業認證活動去年首度舉辦「i運動盃企業線上聯誼賽」，獲得企業廣大的迴響與支持，今年將線上聯誼賽進一步結合實體賽事，利用積分競賽模式激發員工好勝心爭取榮譽，提升運動積極度，並與牧德科技、晨禎營造、大師房屋、新光人壽、岱宇國際、研華科技等6家運動企業共同合作「運動年曆」平臺，於平台中納入運動企業所辦理之賽事，開放所有獲證企業夥伴參加，推動企業夥伴以賽會友，促進職場運動經驗交流。

為完善企業推廣運動資源，教育部提供「企業聘用運動指導員補助方案」，鼓勵企業聘用體育專業人才，協助員工執行正確的運動，養成規律運動習慣，達到推展企業職工運動、促進運動人才就業之目的。教育部次長林騰蛟表示，期待透過多元方案與獎勵措施，能夠持續推廣更多企業重視運動文化，建立職工良好規律運動習慣，落實正向健康管理，讓臺灣成為全球最愛運動、人民健康素質優良的國家。

今年授證典禮邀請台達電子人資長陳啟禎和巨研科技董事長卜昭坤分享運動企業推動經驗，並在論壇與體育署署長高俊雄及森林跑站創辦人蔡宜玫談論職場運動的重要性和未來推動遠見。

企業運動認證已成為幸福企業的指標，更是企業落實CSR、善盡關懷員工的策略之一，將職場變成員工的運動主場，在忙碌工作之餘，也能同時兼顧健康管理，提升全民健康體能。

羽球

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