海碩盃／3名前冠軍踢館 李亞軒捍衛主場
2019-11-04 17:15
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
寶島年度女網盛會「2019台北海碩網球公開賽」倒數開戰，主辦單位今天公告，包括「俄羅斯甜心」蒂雅琴科（ Vitalia Diatchenko）、剛在WTA年終賽完成3連霸的匈牙利雙打好手芭波絲（Timea Babos）及尋求衛冕的泰國「一姊」康坎（Luksika Kumkhum）都將來台，地主則由世大運國手李亞軒領軍，盼在台灣球迷前留下佳績。
蒂雅琴科和芭波絲分別在2014和15年高舉單打金盃，康坎則是去年首度封后，今年除再齊聚寶島，曾和台灣好手謝淑薇、詹皓晴搭檔雙打的羅馬尼亞好手妮可拉絲克（Monica Niculescu）也將來台。
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地主女將由李亞軒領銜，去年雅加達亞運奪銅的「小鋼炮」梁恩碩雖因腕傷確定缺席，但新生代台英混血女將葛藍喬安娜將連兩年登上海碩盃舞台，力拚個人在海碩盃首勝。
海碩盃屬總獎金12萬5千美元的WTA挑戰賽，今年10日展開會外賽，11日會內賽正式開戰；邁入第13屆的賽事維持單打會內32籤、單打會外和雙打會內16籤，另推出全新天空藍地墊，今年也將在台北小巨蛋二樓迴廊展出「海碩的故事」歷史牆與「夢中的網球場」，帶球迷回顧十幾年來賽事的點點滴滴。
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