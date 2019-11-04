柔道／澳洲摘銅 連珍羚大阪繼續拚東奧積分

2019-11-04 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



連珍羚（左）全運會後第一站就在澳洲公開賽奪銅。圖／連珍羚經紀團隊提供 分享 facebook

上月剛在全運會完成史無前例6連霸，目標東京奧運的柔道好手連珍羚全運會後第一站再傳好消息，她昨天在澳洲伯斯公開賽摘下女子57公斤級銅牌，繼續累積前進東京的奧運積分。

長年旅日的連珍羚今年4月底在亞太柔道錦標賽銅牌中受傷，右手肘脫臼，8月底世界盃才復出，上月完成全運會6連霸後沒太多休息時間，連同澳洲伯斯公開賽在內預計還會參加3場國際賽，當地時間昨天摘銅後，22日將參加日本大阪大滿貫賽，12月中的大陸名人賽也將參賽，彌補養傷期間缺賽錯過的積分。

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東京奧運柔道積分排名統計到明年5月25日，排名前18的選手可取得奧運門票，連珍羚上卻全運會排名17，目前排第18位，還算是名單之內，但她仍以累積積分為目標，澳洲能過關斬將進入獎牌站，並以招牌寢技三角勒夾住勝利，順利鍍銅。

澳洲伯斯公開賽積分計算同大獎賽，同算在奧運積分內，目前國際柔道總會官網尚未更新，連珍羚仍排18位，不過她認為自己的排名不算安全，仍要不斷努力，任何的訓練與賽事皆不能大意。

連珍羚除澳洲傳回佳績，幾乎同時也得知入圍108年體育運動精英獎，她表示很驚訝入圍，也很榮幸和眾多優秀選手入圍，不管最後結果如何，入圍即是肯定，但目前最重要的目標仍是全力朝奧運邁進。