足球／以賽代訓 中華女足目標搶下東奧門票

2019-11-04 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



中華女足總教練越後和男（左二）及球員潘彥昕（左一）、丁旗（右一）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

由於北韓隊臨時退出，在去年12月止步東亞盃第二輪的中華女足隊將遞補出賽，獲得與日本、南韓、中國大陸等隊較勁的機會，儘管對獲得參賽機會感到意外，但中華女足隊員丁旗與潘彥昕絕對會全力以赴，帶著正向意念迎戰強敵。

中華女足為了爭取2020東京奧運門票，目前已在嘉義進行集訓，就是為了明年二月的東京奧運資格賽最終輪，而在明年賽事到來前，中華女足先獲得遞補參加東亞盃的機會，也讓日籍總教練越後和男笑說：「能夠遞補參加東亞女足賽就是個好兆頭，我相信奧運資格賽一定會有好事發生。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

越後和男也認為，能參加東亞盃對中華女足而言絕對是加分，能夠讓球員藉由比賽吸取更多經驗，也為爭取奧運門票增添養分。

不過由於中華女足成員平時也都有工作，目前集訓人數都湊不齊，儘管如此，丁旗仍十分有信心15日在主場迎戰泰國隊的友誼賽能拿下勝利，「現在礙於大家尚未到期，只差最後磨合。」

而中華女足最終目的就是要拿下東京奧運門票，澳洲、北韓、南韓、中國大陸、越南、泰國、緬甸和中華等8支隊伍將爭取前往東京奧運。抽籤結果中華隊被分在B組，將和澳洲、中國大陸和泰國共同爭取晉級資格。

丁旗坦言，看到最終輪對手出爐，就感覺是很大的挑戰，當下也會懷疑是否有可能能夠贏球，但後來轉念，用正向信念去面對挑戰，「就是想著一定可以踢贏的想法。」

不過目前中華女足面臨最大挑戰就是球員徵召集訓不順，始終無法湊齊人數，越後和男表示，目前已經請協會積極與體育署、教育部等單位協調，希望能早日解決這個問題。