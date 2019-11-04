F1／漢米爾頓第6冠到手 史上第2只輸舒馬克

2019-11-04 15:15 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



英國車手漢米爾頓(Lewis Hamilton)奪得個人第6座世界冠軍！ 美聯社 分享 facebook

英國車手漢米爾頓(Lewis Hamilton)奪得個人第6座世界冠軍！

漢米爾頓在美國大獎賽上僅次於梅賽德斯（Mercedes）隊友維爾特利•鮑達斯，成為一級方程式賽史上第2成功的車手。漢米爾頓現在只排在擁有7個世界冠軍的麥可•舒馬克後面，他在F1的歷史排名已經超越傳奇車手胡安•曼努埃爾•范吉奧。

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冠軍手到擒來

根據《CNN》報導，雖然漢米爾頓在德州美巡賽第56圈比賽的最後階段被鮑達斯超越，但漢米爾頓上週末在墨西哥贏得了本賽季的第10場勝利，這使他只需獲得4積分就可在積分榜上取得絕對領先，只要拿前8名就奪冠，獎盃唾手可得。

漢米爾頓比賽結束後說：「這是一個難以置信的週末，我真的不敢相信。」漢米爾頓大膽地採取一站式進站策略，但是由於輪胎耗損，無法阻止正在加速的鮑達斯，最終排名第二，但賽季總成績仍使他稱冠。漢米爾頓說：「我今天竭盡全力，我希望自己能贏，但是我的輪胎還是不夠給力。」

漢米爾頓說，即使在他的第13個F1賽季，他的職業生涯仍在進行中。

34歲仍不停歇

漢米爾頓在2008、2014、2015、2017、2018年後再奪冠，而34歲的他幾乎沒有鬆懈的跡象。他說：「我不知道我能贏得多少個冠軍，但是作為一名運動員，我希望自己竭盡所能，戰到不能戰為止。」梅賽德斯車隊負責人托托•沃爾夫說：「你可以看到他想贏得每一場比賽。我們需要為他提供一輛好車，沒有上限。」

根據《衛報》報導，漢米爾頓說，即使這是第13個F1賽季，但仍不會停止向前邁進。「我正在創造一部屬於自己的歷史，現在還未完成。」

漢米爾頓說：「很不可思議，我的人生歷程帶我前來贏得第6座冠軍。我不知道我該怎麼感覺，我不敢說『直上九霄』，但我現在的心情確實如在雲端。」

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