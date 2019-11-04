足球／給予移訓後勤支援 足協與松山市簽合作協議

2019-11-04 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



中華足協秘書長方靖仁（左）與日本松山市市長野志克仁。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

透過中華女足日籍總教練越後和男居中牽線，中華足球協會今天與日本愛媛縣松山市簽訂合作協議，未來將提供足協在移地訓練上的後勤支援，而中華女足也預計在明年一月赴日進行移訓，為二月的東京奧運女足資格賽最終輪備戰。

這次簽約儀式日本松山市市長野志克仁親自出席，代表對簽約儀式的重視，他表示台灣在2014年與松山市簽下了友好協定後，就有著密切的交流，今年7月起也有台北松山直飛日本松山的班機。

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中華足協秘書長方靖仁（左）與日本松山市市長野志克仁。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

野志克仁表示，歡迎中華女足赴日進行移地訓練，屆時松山市將提供在移訓上所需的後勤支援，代表足協出席簽約儀式的秘書長方靖仁也表示，這次簽約儀式只是個開始，期待日後能與松山市有更多交流。

接下來中華女足將在15日在主場台北田徑場與泰國隊進行國際友誼賽，20日則是作客緬甸，原本預計年底就可赴日移訓，也因為朝鮮臨時退出東亞盃，遞補參賽，赴日移訓也將延後，將於明年一月至松山市進行移訓，為東京奧運資格賽最終輪做最後備戰。