8歲武術小子創金氏紀錄 跨國參賽奪158金牌

2019-11-04 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



今年8歲的吳宗修熱愛武術，從幼稚園大班起參加武術比賽，累積奪下國內外158面金牌，今年分別赴紐約、香港參加國際武術比賽，摘下多項金牌，獲得同齡者最多獎牌數的金氏世界紀錄認證。

「我的偶像是李小龍，我的目標是超越李小龍。」就讀國小二年級的吳宗修，說話稚氣未脫，志向要超越國際武術巨星李小龍，他從中班開始練武術，從跆拳道入門，現在熟練詠春、空手道、長拳、八極拳與極限武術等，練就近百套拳路。

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今年8歲的吳宗修熱愛武術，參加各國武術比賽奪下158面金牌，創下同齡最多獎牌的金氏世界紀錄。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

吳宗修的父親吳晉杰年輕時是武術運動員，他說兒子從小被診斷為躁動，注意力不集中，小班第一天上課就打人，經過職能治療後，他認為進步緩慢，帶孩子去練跆拳道。

吳晉杰說，無心插柳，教練認為兒子體質適合練舞，加上過去的師兄弟幫忙，兒子課餘時間練習各種武術，練舞運動發洩大量精力，反而讓兒子的注意力集中，個性也更加穩定，以前寫作業花很多時間玩橡皮擦，現在可以專心寫完。

吳宗修說，他剛開始練跆拳道，被踢到會哭，後來自己加強練習，就不會再哭了；以前寫功課寫很久，現在為了練武術，他會先把功課寫完，因為如果不寫，練完還是要寫。

今年8歲的吳宗修熱愛武術，他的父親吳晉杰年輕時也是武術運動員。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

吳宗修說，他參加比賽時，上場就專心把拳打好，得到金牌很高興，他喜歡自己練的每一套拳，也都記在腦子裡，他將來樣當專業的武術教練；他的偶像是李小龍，他還會李小龍的飛踢，他的目標是要超越李小龍，要參加奧運武術奪牌。

吳晉杰父子住在台中市南屯區，在地議員張耀中說，吳宗修實際年齡是7歲10個月，他現在已累積禍得158面獎牌，申請金氏世界紀錄認證通過，他呼籲政府要扶持年輕、有潛力的選手。