足球／22縣市全國主場 最終站金門圓滿落幕

2019-11-04 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



糯米（中）號稱「金門小梅西」。圖／迷你足球協會提供 分享 facebook

小足球員糯米（左）與爸爸。圖／迷你足球協會提供 分享 facebook

迷你足球聯賽的離島最後一站來到金門，在去年的推廣下，一開始就有超過30支隊伍報名參與，今年延續熱情，小球員將比賽場館金湖羽球館幾乎塞爆，展現幼兒足球在金門的熱度。

金門許多家長及師生對於充氣式氣墊球場感到相當新奇，任職於金門縣政府教育處體健科的糯米爸，去年因緣際會下帶著兒子糯米參加了迷你足球協會，首次造訪金門的幼兒足球推廣活動，從此糯米便愛上了足球，經常利用假日相約熱愛足球的親朋好友前往空地踢球。

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糯米爸表示，自從開始踢球後，糯米在時間管理上改善許多、身體控制能力及素質明顯提升，食量也跟著增加，重點是睡眠品質變好，說「斷線」就斷線，讓他們夫妻倆增加許多兩人世界的相處時光。

對於這次迷你足球協會舉辦的「22縣市 全國主場！」迷你足球聯賽糯米爸更是大大的肯定，因為金門以前沒有類似的活動，尤其是這種充氣式的氣墊場地讓家長更加放心，期許未來透過金門足委會多辦理種子教師培訓研習、增加相關專業人才，相信會將這活動規模辦得更大，體制也更健全。

這次計畫是由教育部體育署指導，中華民國迷你足球協會、動健科技主辦，將以「22縣市 全國主場」的理念推動，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大，預期隊伍數最多的賽事推廣，今年的所有賽事將在金門站後成功圓滿結束。