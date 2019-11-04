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足球／首屆城市幼兒園盃 上周末高雄開踢

2019-11-04 09:35聯合報 記者毛琬婷／即時報導

首屆城市幼兒園盃2日在高雄鳳山開踢。圖／大會提供
首屆城市幼兒園盃2日在高雄鳳山開踢。圖／大會提供
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首屆城市幼兒園盃2日在高雄鳳山開踢，本屆賽事有分親子組與幼兒組共34隊參賽，將有340個家庭、共1000 多人參與，帶動了全民對於足球運動的熱情，進而提升基層足球的參與度及關注度，培養台灣足球界未來的小小種子，也讓更多喜愛足球運動的小選手們，有發揮的舞台。

高雄城市幼兒園盃由教育委員許智傑發起，配合教育部政策，推動足球有助於兒童健康與教育的發展，用小手拉大手的策略，由一位⼩小小朋友帶動整個家庭共同參與，這是全國首次最大規模的城市幼兒園盃。

今年為了推廣足球比賽之外，將結合體適能闖關活動，比賽結合運動文創概念及在地店家，讓活動有吃有喝有玩並兼顧台灣幼兒體能狀況，及台灣足球運動產業發展，讓幼兒們保持良好的學習樂趣的同時，灌輸正確的運動觀念、團隊生活的紀律、身體的協調性。

首屆城市幼兒園盃2日在高雄鳳山開踢。圖／大會提供
首屆城市幼兒園盃2日在高雄鳳山開踢。圖／大會提供
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