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巴黎網賽／收34座名人賽金盃 約克維奇續拚年終球王

2019-11-04 08:19聯合報 記者毛琬婷／即時報導

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）在巴黎名人賽男單決賽只花了66分鐘，就以6：3、6：4拍落加拿大20歲新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），生涯第五度在巴黎捧冠，也是個人第34座1000分級名人賽金盃，僅次於「名人賽之王」納達爾（Rafael Nadal）的35座。

隨著球季進入尾聲，年終球王之爭也越顯白熱化，原本納達爾有望在巴黎名人賽提前鎖定年終球王位置，不過他在八強賽擊敗法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）後因腹肌拉傷，為避免傷勢惡化選擇退賽，也讓約克維奇仍可保有爭奪年終球王的機會。

儘管剛到巴黎時感冒，但沒影響到約克維奇本周表現，以未失一盤之姿連過五關，打下今年第五冠、生涯第77場ATP巡迴賽冠軍，不過本周他的積分會先被扣除去年年終賽亞軍1000分的分數，將會讓出世界第一位置，而讓去年沒有參加巴黎名人賽和年終賽的納達爾重返王座。

不過隨著納達爾在八強賽後退賽，約克維奇仍有機會在年終賽鎖定年終球王位置，追平傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）六度摘下年終球王頭銜的紀錄。

「這使我在本周後處於更好的位置，但是我必須要繼續獲勝。」約克維奇説，「我總有機會在倫敦贏得所有比賽，且我打得很好，過去我完成過，也喜歡在那裡打球，但這會是一項極具艱難的任務，因此如果我設法獲得了第一，那當然是太棒了！」

因競爭對手因傷退賽才繼續保有爭奪年終球王機會，約克維奇強調這不是他樂見的，「我很難過看到他受傷，這不是你想要看到的，不只是納達爾，而是所有運動員，我知道那種感覺，因為我生涯中也曾受或重傷，我希望他能康復並在倫敦比賽。」

約克維奇納達爾阿里

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