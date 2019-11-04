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WTA年終總決賽 球后巴蒂奪冠抱走逾一億元獎金

2019-11-04 02:13中央社 深圳3日綜合外電報導

來自澳洲的世界球后巴蒂今天以6比4、6比3擊敗烏克蘭女網好手絲薇托莉娜，順利在WTA年終總決賽奪冠，並抱走網壇史上單筆最高額冠軍獎金442萬美元（約新台幣1億3400萬元）。

來自澳洲的世界球后巴蒂以6比4、6比3擊敗烏克蘭女網好手絲薇托莉娜，在WTA年終...
來自澳洲的世界球后巴蒂以6比4、6比3擊敗烏克蘭女網好手絲薇托莉娜，在WTA年終總決賽奪冠 新華社
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巴蒂（Ashleigh Barty）生涯曾5度交手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）都吞敗，但今天晚間在中國深圳灣體育中心耗時1小時26分鐘，終於擊敗衛冕冠軍絲薇托莉娜。

23歲的巴蒂抱走442萬美元獎金，這是不分男女選手的網壇史上單筆最高額冠軍獎金。

她也成為網壇史上第5位首度參賽就贏得WTA年終總決賽冠軍的女子選手。

賽後巴蒂表示：「對我來說，這是最不可思議的一年。今晚機會來時我緊緊把握住。」

她還說：「很高興能在這麼重大的賽事打出水準來。」

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