WTA年終賽／不敵衛冕軍 謝淑薇組合屈居亞軍

2019-11-03 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



謝淑薇(左)和捷克搭檔史翠可娃(右)決賽銀恨，謝淑薇無緣生涯第二座年終賽冠軍。 歐新社 分享 facebook

WTA年終賽女雙冠軍賽，台灣網球「一姊」謝淑薇今天和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）遭遇尋求衛冕的匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）組合，最終台捷組合以1：6、3：6落敗，謝淑薇無緣生涯第二座年終賽冠軍。

謝淑薇曾在2013、2014年與中國大陸搭擋彭帥兩度闖進年終賽雙打冠軍賽，並在2013年摘下后冠，今年她則與史翠可娃搭檔取得年終賽門票，先是在分組賽打出2勝1負、分組龍頭戰績挺進四強。

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昨天晚上的四強賽，謝淑薇與捷克史翠可娃只用不到一小時就以6：1、6：2拍落荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），謝淑薇也第三度取得年終賽爭冠機會。

今天面對尋求年終賽衛冕的芭波絲／茉蘭登諾維奇組合，台捷組合一下場就陷入0：4落後，只在第5局成功保發，也拿下此盤唯一1局，次盤前兩盤雙方互破發球局，關鍵第6局台捷組合發球局再度失守，最終只抗敵66分鐘吞敗，也讓芭波絲／茉蘭登諾維奇完成二連霸。