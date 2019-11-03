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台灣LPGA／第八洞成功獵鷹 徐薇淩達成十全十美

2019-11-03 16:09聯合報 記者毛琬婷／新北即時報導

徐薇淩今天在第8洞成功獵下本季第十隻老鷹。記者余承翰／攝影
徐薇淩今天在第8洞成功獵下本季第十隻老鷹。記者余承翰／攝影
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台灣高球女將徐薇淩昨天才喊出希望在2019台灣裙襬搖搖LPGA獵下老鷹，完成本季第10隻、達成「十全十美」，今天她說到做到，第8洞開球只見小白球一路往洞口去，只剩約一呎距離，第二桿順利推進，

成功獵下老鷹，最終她繳出68（-4）桿，以四輪總桿數280（-8）桿並第19名，是台灣最佳成績。

前三輪中與徐薇淩同組的科達（Nelly Korda）、朴城炫都有在第15洞成功獵鷹，眼看對手都打得順手，自己反倒有兩輪發生失誤，昨天賽後她就許下心願，希望能在第15洞也成功獵鷹，雖然今天不是在第15洞完成，仍為台灣賽劃下美好句點。

賽後徐薇淩笑說：「提早打出來，也省著夜長夢多，其實自己在第15洞也有嘗試，但是風沒有帶過去所以沒拚到。」

徐薇淩今天在第8洞成功獵下本季第十隻老鷹。記者余承翰／攝影
徐薇淩今天在第8洞成功獵下本季第十隻老鷹。記者余承翰／攝影
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這次以四輪280桿、並列第19名作收，徐薇淩認為，在今年狀況不甚理想的情況下，本周整體而言算是感到滿意，她自嘲說：「賽前有說要穩紮穩打，但好像有一點太穩了。這周可惜推桿沒有幫太多忙，畢竟推桿也是要靠一點手感及運氣，但整體還算不錯，算是放下心中大石。」

去年與LPGA首勝擦身，今年徐薇淩表現較為起伏，25場比賽只有兩場闖進前十名，最佳成績是年初的澳洲公開賽，以第3名作收，另有5場遭淘汰。

談到自己今年狀況起伏，徐薇淩坦言自己也承受了不小的心理壓力，自己也有與教練討論，但教練給予她正向肯定，「教練跟我說能在狀況不好時都能晉級，就不用擔心狀況好的時候。」

接下來徐薇淩還有TOTO日本菁英賽（TOTO Japan Classic）、CME年終巡迴賽及台灣大哥大女子公開賽3站，她說：「推桿還是要再穩一點。」

LPGA裙襬搖搖

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