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WTA年終賽／56分鐘速勝 謝淑薇挺進女雙決賽

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WTA年終賽／56分鐘速勝 謝淑薇挺進女雙決賽

2019-11-03 00:21聯合報 記者劉肇育／即時報導

謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃。新華社
謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃。新華社
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WTA年終賽女雙四強賽，我國好手謝淑薇今天與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）遭遇荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），最終台捷組合耗時不到一小時就以6：1、6：2直落二勝出，挺進冠軍賽，這也是謝淑薇生涯第三度闖進年終賽雙打冠軍賽。

謝淑薇曾在2013、2014年與中國大陸搭擋彭帥兩度闖進年終賽雙打冠軍賽，並在2013年摘下后冠，而今年她則是與史翠可娃搭擋取得年終賽門票，並在分組賽打出二勝一敗的分組龍頭佳績挺進到四強賽。

今天碰上昨天分組賽最後一戰擊敗我國詹家姊妹的荷德組合，在首盤首局謝淑薇／史翠可娃就率先破發，且還是連拿三局取得3：0領先，雖然在第四局也遭對手回敬破發，但第五、七局台捷組合再度發動猛攻打破對手發球局，首盤就以四度破發的表現以6：1先下一城。

第二盤雙方在前三局互相保發後，謝淑薇／史翠可娃接下來兩度破發得手連下三局，取得4：2領先，並在第八局再度破發得手，以6：2勝出，僅花56分鐘就迅速收下決賽門票，接下來將與匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）爭奪冠軍。

對於在四強賽速勝對手挺進決賽，謝淑薇賽後也特別感謝搭擋史翠可娃的好表現與現場球迷的熱情支持，談到接下來的決賽，她說：「不要想太多，每場都當作是第一場一樣，好好去享受網球。」

謝淑薇

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