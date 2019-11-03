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射擊／高票連任 郭中興續任亞洲射擊協會副主席

2019-11-03 00:17聯合報 記者劉肇育／即時報導

中華民國射擊協會榮譽理事長郭中興，今天在亞洲射擊協會會議中以第一高票連任副主席，在77張票中拿到高達69票，以領先日本、卡達、沙烏地阿拉伯與巴基斯坦候選人的票選結果，晉級為第一副主席。

投入射擊運動推廣超過40年的郭中興，過去就曾協助我國爭取進入亞洲飛靶射擊協會會員國，並在民國74年積極向教育部提案將空氣槍射擊運動推展至校園，可說是我國射擊運動近年開花結果的最大推手。

除了推廣射擊運動外，郭中興也親手催生了國內不少專用靶場，包括在彰化田中、高雄大寮、桃園公西等地找到土地興建靶場，對於射擊運動推廣不遺餘力，也讓他在去年獲得體育運動精英獎終身成就獎。

中華民國射擊協會榮譽理事長郭中興（右）連任亞洲射擊協會副主席。圖／陳士魁提供
中華民國射擊協會榮譽理事長郭中興（右）連任亞洲射擊協會副主席。圖／陳士魁提供
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