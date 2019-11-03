亞洲首場世界盃橄欖球賽圓滿成功 日本想再辦

2019-11-03 03:29 中央社 東京2日專電



第9屆世界盃橄欖球賽，南非隊擊敗英格蘭隊奪冠。 美聯社 分享 facebook 第9屆世界盃橄欖球賽決賽今天在日本橫濱登場，南非隊以32比12擊敗英格蘭隊奪冠。這是亞洲首度舉辦世界盃橄欖球賽，日本辦得很成功，有意再申辦。

世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）是一項由國際橄欖球理事會（International Rugby Board，IRB）4年一度舉行的最高級別的國際性國家級聯合橄欖球賽事，前8屆都在南半球或是歐洲國家舉辦，本屆由日本主辦，是首度移師至亞洲舉辦。

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為期44天的比賽從9月20日開始到今天，成功落幕。決賽今天在橫濱國際綜合競技場舉行，南非「跳羚隊」打敗英格蘭隊，成為首支在亞洲登上巔峰的冠軍球隊。

本屆世界盃橄欖球賽有20國參加，在日本全國12個球場比賽，總比賽場數48場。

本屆世界盃橄欖球賽組織委員會在賽前就預估，因為主辦比賽，包括來自海外逾40萬名遊客在內的消費、就業機會成長等，預期經濟效益達4372億日圓（約新台幣1250億元），每場賽事平均進場3萬5000人。

結果賽事門票幾乎場場客滿，今天的冠軍賽觀眾逾7萬人，創日本體育史新高紀錄。

這44天來，日本掀起橄欖球熱，尤其是日本隊在分組賽連贏4場後，史上首度晉級8強，10月20日對上南非一役，雖敗猶榮。許多日本球迷對於日本隊團結一致想衝破銅牆鐵壁的奮戰情況，內心深受感動。

10月20日晚上，日本放送協會（NHK）實況轉播日本對戰南非賽事，在關東地區收視率達41.6%、瞬間最高收視率49.1%，創今年新高。有媒體表示，這如同頒給「櫻花鬥士」日本隊的勳章，為日本帶來充沛的活力。

本屆賽事日本隊能晉級8強，日本隊選手10月21日在東京的記者會上，很多選手口中講出「引以為傲」、「日本隊有成長」之語。

日本隊總教練約瑟夫（James Joseph）在日本對戰南非之役後表示，日本隊選手們鍥而不捨奮戰，即使世界盃橄欖球賽結束了，也不會忘記這份光榮。

去年11月，約瑟夫在帶隊時就認為，日本隊最需要加強的就是精神層面，這方面如果能大幅改善的話，挺進8強不是夢。

日媒報導，日本隊當中有選手提議去參觀日本國歌歌詞所寫的「細石」，這是被視為有神靈棲宿的岩石，藉以提升全隊想為日本奮戰的決心。

世界盃橄欖球賽並無國籍條款，所以這次日本國家代表隊31名選手當中，有15人是外國出身的選手，其中半數以上是從高中或大學開始就在日本學習、成長。這些選手秉持的要推廣、加強橄欖球的熱情在努力。

日本隊主將、紐西蘭出身的李契（Michael Leitch）在對上南非一役前說：「在精神層面，我們與4年前截然不同，我們現在有必勝的信心。」李契還說，全隊如同打造一把刀，為了讓這把刀能更強硬，刀必須在火中千錘百煉。

李契和在本屆世界盃橄欖球賽5次達陣的日本隊選手松島幸太郎今天在東京的京王線府中車站前舉辦報告會。

上一屆2015年在英國辦的世界盃橄欖球賽，日本隊有3場比賽奪勝，返國後，在府中車站前聚集4000名球迷，而這屆比賽則有1萬5000人夾道歡迎日本選手。

日本主辦本屆世界盃橄欖球賽，除了日本隊實力突飛猛進之外，日本民眾展現良好待客之道，讓各國球隊和球迷很感動。

有很多支外國球隊在比賽前，日本民眾也給予熱情聲援，透過電視螢幕，讓這些球隊母國的人民心存感激。也有外國球隊在比賽結束後，在球場上學習日本人禮儀，向觀眾鞠躬致謝。

值得一提的是，本屆世界盃橄欖球賽舉辦期間，因受到颱風影響，在岩手縣釜石的比賽臨時取消，加拿大隊就當志工，與釜石市市民在災區清掃，感動許多日本人。

第9屆世界盃橄欖球賽日本辦得相當成功，也為明年東京奧運暨帕運的舉辦帶來信心。日本橄欖球協會許下新希望，10月31日國際橄欖球總會在東京開會時，日本表達想再度申辦的意願。

日本橄欖球協會會長森重隆受訪表示，期盼日本20年內再度舉辦世界盃橄欖球賽。