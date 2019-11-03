親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑
運動筆記【賽事】田中馬豐盛補給 連鎖創意日式食堂、義大利麵首度加入北陸小京都─金澤馬拉松（KANAZAWA marathon 2019）
健行筆記岳世界-登山好(小)物推薦分享溪頭/山芙蓉之旅
NBA今日最佳好球- LeBron James (11月2日)賽事懶人包 (11月2日)

亞洲首場世界盃橄欖球賽圓滿成功 日本想再辦

2019-11-03 03:29中央社 東京2日專電

第9屆世界盃橄欖球賽，南非隊擊敗英格蘭隊奪冠。 美聯社
第9屆世界盃橄欖球賽，南非隊擊敗英格蘭隊奪冠。 美聯社
分享
第9屆世界盃橄欖球賽決賽今天在日本橫濱登場，南非隊以32比12擊敗英格蘭隊奪冠。這是亞洲首度舉辦世界盃橄欖球賽，日本辦得很成功，有意再申辦。

世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）是一項由國際橄欖球理事會（International Rugby Board，IRB）4年一度舉行的最高級別的國際性國家級聯合橄欖球賽事，前8屆都在南半球或是歐洲國家舉辦，本屆由日本主辦，是首度移師至亞洲舉辦。

為期44天的比賽從9月20日開始到今天，成功落幕。決賽今天在橫濱國際綜合競技場舉行，南非「跳羚隊」打敗英格蘭隊，成為首支在亞洲登上巔峰的冠軍球隊。

本屆世界盃橄欖球賽有20國參加，在日本全國12個球場比賽，總比賽場數48場。

本屆世界盃橄欖球賽組織委員會在賽前就預估，因為主辦比賽，包括來自海外逾40萬名遊客在內的消費、就業機會成長等，預期經濟效益達4372億日圓（約新台幣1250億元），每場賽事平均進場3萬5000人。

結果賽事門票幾乎場場客滿，今天的冠軍賽觀眾逾7萬人，創日本體育史新高紀錄。

這44天來，日本掀起橄欖球熱，尤其是日本隊在分組賽連贏4場後，史上首度晉級8強，10月20日對上南非一役，雖敗猶榮。許多日本球迷對於日本隊團結一致想衝破銅牆鐵壁的奮戰情況，內心深受感動。

10月20日晚上，日本放送協會（NHK）實況轉播日本對戰南非賽事，在關東地區收視率達41.6%、瞬間最高收視率49.1%，創今年新高。有媒體表示，這如同頒給「櫻花鬥士」日本隊的勳章，為日本帶來充沛的活力。

本屆賽事日本隊能晉級8強，日本隊選手10月21日在東京的記者會上，很多選手口中講出「引以為傲」、「日本隊有成長」之語。

日本隊總教練約瑟夫（James Joseph）在日本對戰南非之役後表示，日本隊選手們鍥而不捨奮戰，即使世界盃橄欖球賽結束了，也不會忘記這份光榮。

去年11月，約瑟夫在帶隊時就認為，日本隊最需要加強的就是精神層面，這方面如果能大幅改善的話，挺進8強不是夢。

日媒報導，日本隊當中有選手提議去參觀日本國歌歌詞所寫的「細石」，這是被視為有神靈棲宿的岩石，藉以提升全隊想為日本奮戰的決心。

世界盃橄欖球賽並無國籍條款，所以這次日本國家代表隊31名選手當中，有15人是外國出身的選手，其中半數以上是從高中或大學開始就在日本學習、成長。這些選手秉持的要推廣、加強橄欖球的熱情在努力。

日本隊主將、紐西蘭出身的李契（Michael Leitch）在對上南非一役前說：「在精神層面，我們與4年前截然不同，我們現在有必勝的信心。」李契還說，全隊如同打造一把刀，為了讓這把刀能更強硬，刀必須在火中千錘百煉。

李契和在本屆世界盃橄欖球賽5次達陣的日本隊選手松島幸太郎今天在東京的京王線府中車站前舉辦報告會。

上一屆2015年在英國辦的世界盃橄欖球賽，日本隊有3場比賽奪勝，返國後，在府中車站前聚集4000名球迷，而這屆比賽則有1萬5000人夾道歡迎日本選手。

日本主辦本屆世界盃橄欖球賽，除了日本隊實力突飛猛進之外，日本民眾展現良好待客之道，讓各國球隊和球迷很感動。

有很多支外國球隊在比賽前，日本民眾也給予熱情聲援，透過電視螢幕，讓這些球隊母國的人民心存感激。也有外國球隊在比賽結束後，在球場上學習日本人禮儀，向觀眾鞠躬致謝。

值得一提的是，本屆世界盃橄欖球賽舉辦期間，因受到颱風影響，在岩手縣釜石的比賽臨時取消，加拿大隊就當志工，與釜石市市民在災區清掃，感動許多日本人。

第9屆世界盃橄欖球賽日本辦得相當成功，也為明年東京奧運暨帕運的舉辦帶來信心。日本橄欖球協會許下新希望，10月31日國際橄欖球總會在東京開會時，日本表達想再度申辦的意願。

日本橄欖球協會會長森重隆受訪表示，期盼日本20年內再度舉辦世界盃橄欖球賽。

橫濱帕運

相關新聞

WTA年終賽／56分鐘速勝 謝淑薇挺進女雙決賽

2019-11-03 00:21

射擊／高票連任 郭中興續任亞洲射擊協會副主席

2019-11-03 00:17

國寶結合定向越野 故宮狂歡運動會800人與會

2019-11-02 18:29

大陸優秀青少年選手訪台 交流新興競賽運動經驗

2019-11-02 18:21

網球／海碩特展華山登場 打造粉紅球場、冠軍公仔牆

2019-11-02 17:35

WTA年終賽╱普莉絲可娃淘汰哈蕾普 驚險晉4強

2019-11-02 15:26

新北市議長盃跆拳道賽開打 蔣根煌議長主持並表揚宋景宏教練

2019-11-02 13:05

世界盃橄欖球／從小千錘百鍊 南非選手露頭角

2019-11-02 03:51

WTA年終賽／不敵德荷連線 詹家姊妹無緣四強

2019-11-02 00:42

「Art on Ice歌舞冰上」攻蛋 史上最「金」采

2019-11-02 00:21

體育精英獎／潘瑞根、林華韋育才無數 獲特別、終身獎

2019-11-02 00:16

世界盃橄欖球／輕鬆擊敗威爾斯 紐西蘭獲季軍

2019-11-01 20:37

網球／莎娃靠邊閃！ Nike與美國18歲小將簽長約

2019-11-01 14:16

小池讓步！東京奧運馬拉松 確定移師札幌舉行

2019-11-01 12:23

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38

NBA／互飆大三元 湖人詹皇技壓獨行俠唐西奇

2019-11-02 12:58

NBA／與偶像詹皇互飆大三元 唐西奇稱太瘋狂

2019-11-02 16:00

NBA／開季5場投丟56記三分 哈登難堪另類紀錄

2019-11-02 12:20

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 10:10

NBA／火箭MVP連線63分無用 籃網靠團隊勝出

2019-11-02 11:09

MLB／國民下周造訪白宮 終結者第一個說不去

2019-11-02 07:02

NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08

12強／張進德超大號陽春砲 中華隊熱身賽逼平古巴

2019-11-02 20:15

NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11

NBA／西蒙斯介入衝突不處分 名記解釋聯盟判決

2019-11-02 14:34

NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56

NBA／遭指不合群 厄文：不須成為別人眼中完人

2019-11-02 11:00

NBA／羅斯返風城持續高檔 活塞關鍵熄火惜敗

2019-11-02 12:10

MLB／跟去年紅襪一樣 國民的冠軍金盃也歪了

2019-11-02 09:25

NBA／米爾斯扮奇兵飆31分 馬刺送勇士第4敗

2019-11-02 15:02

12強／中澳熱身賽改6點半開打 廖乙忠先發

2019-11-02 17:33

NBA／巴恩斯「神來一補」致勝 國王終於開胡

2019-11-02 13:32

12強／情蒐委內瑞拉 洪總：只看一場不準

2019-11-02 18:03

黑豹旗／打滿9局 維多利亞實中教頭給球員100分

2019-11-02 15:45

NBA／莫里斯差點演復仇 泰托姆致勝跳救綠衫軍

2019-11-02 11:30

MLB／只想執教紐約 貝爾川出任大都會教頭

2019-11-02 08:00

NBA／上季與格林爭執 杜蘭特坦承是離隊導火線

2019-11-02 17:10

MLB／太空人爭冠失利 富商鐵粉慘賠仍無悔

2019-11-02 16:15

12強／林鋅杰投球限制放寬 有利中華隊調度

2019-11-02 17:00

MLB／小史是否跳脫合約 遊行前可能就有答案

2019-11-02 08:20

NBA／唐西奇爭球頭掛彩 爭議吹判引獨行俠不滿

2019-11-02 18:43

12強賽／官辦熱身賽 波多黎各連兩戰遭南韓完封

2019-11-02 20:56

12強／王宗豪拆彈成功 洪總：很棒

2019-11-02 21:49

12強／打了才知道 高國輝：要對中華隊有信心

2019-11-02 16:50

NBA／字母哥一夫當關 公鹿三分砲火猛烈拆穿魔術

2019-11-02 10:49

WTA年終賽／56分鐘速勝 謝淑薇挺進女雙決賽

2019-11-03 00:21

台灣LPGA／踏入球場當啦啦隊 曾雅妮直呼手癢

2019-11-02 10:49

NBA／今日戰績表 羅素砍30分難救勇士

2019-11-02 15:13

12強／王柏融吞2K 洪總：狀況沒到很好

2019-11-02 21:40

中職／悍將第一指名變裝紅蘿蔔 江國豪：滿可愛的

2019-11-02 18:07

黑豹旗／雙胞胎扛維多利亞前兩棒 兄弟檔偶像大不同

2019-11-02 16:04

馬祖馬拉松三千好手參賽 游雅君奪半馬冠軍

2019-11-02 17:05

12強／張進德開轟 帽子裡藏「密碼」

2019-11-02 21:59

中職／悍將菜鳥日秀才藝 「老鳥」范玉禹扮美人魚

2019-11-02 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top