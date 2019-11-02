國寶結合定向越野 故宮狂歡運動會800人與會

2019-11-02 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



「故宮狂歡運動會」今天登場共有800人前來共襄盛舉。圖／故宮提供 分享 facebook

「故宮狂歡運動會」定向越野體驗活動今天上午讓故宮很不一樣，800位參賽者與故宮文物一起運動，寫下文化與運動結合的新模式。活動代言人定向越野亞青國手黃敏惠與哥黃博遠兄妹聯手輕鬆摘下貴賓組第一，另一位亞青國手梁宇琪與父親梁國寶父女檔也搶下玩家組冠軍。

故宮華表大道上今天上午一片亮橘色的人海，集結了年輕的運動員，帶著孩子一同出賽的家庭，還有前來助陣的爺爺奶奶。這場沒有年齡限制的「故宮狂歡運動會」，在一陣鳴笛聲中，揭開了序幕。開賽後，空拍機捕捉到亮橘色人海向故宮四周蔓延擴散，參賽者手持定位地圖，以故宮為起點出發，跑向鄰近的打卡點及闖關點，與故宮頑皮的國寶文物們展開運動競賽。

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賽會特別安排的貴賓組由亞青國手黃敏惠與哥黃博遠兄妹帶領大家起跑，這組兄妹檔只花13分45秒即完賽，輕鬆摘下VIP組第一；玩家組高手也競爭激烈，定向越野亞青國手梁宇琪與父親梁國寶父女檔奪冠。

「故宮狂歡運動會」是一場結合故宮國寶文物故事與定向越野體驗的活動，每位參賽者都會拿到一份定向地圖，上面標示打卡點與神秘的闖關點，而國寶文物們則在闖關點摩拳擦掌等候挑戰，闖關點設計得十分精彩，有電子靶越野射擊、平衡木挑戰、投籃等關卡，還有燒腦的故宮文物知識題，讓參加者動動身體也動腦。