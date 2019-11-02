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大陸優秀青少年選手訪台 交流新興競賽運動經驗

2019-11-02 18:21聯合報 記者劉肇育／即時報導

中華奧會邀請大陸攀岩、街舞、自由式滑輪溜冰、滑板等優秀青少年選手與我國潛力選手進...
中華奧會邀請大陸攀岩、街舞、自由式滑輪溜冰、滑板等優秀青少年選手與我國潛力選手進行交流。圖／中華奧會提供
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配合2020東京奧運、世界中學生運動會、青年奧運會新興競賽運動，中華奧會1日至6日邀請大陸攀岩、街舞、自由式滑輪溜冰、滑板等優秀青少年選手與我國潛力選手進行交流，分享經驗。

訪問團由社會體育指導中心主任、中國奧委會委員范廣升率領一行20人來台，其中街舞好手商小宇曾在2000年阿根廷青奧會獲男子組第8名；顧琨琦曾獲自由式滑輪青年組世界冠軍；中華奧會分別安排於北中南等地運動中心及運動場與我國優秀交流座談及示範展演，透過經驗分享與技術切磋，增進實戰經驗，提升我國選手競技實力。

中華奧會秘書長沈依婷1日晚上宴請訪問團，她希望訪問團在台期間與我方選手多多互動，分享訓練技術與比賽經驗，共同提升兩岸的競技實力，未來在各種國際賽會中獲取好成績。

中華奧會表示，這幾種新興運動，我方青年選手這幾年也曾獲得佳績。自由式滑輪溜冰選手謝牧倫曾獲2017世錦賽成男第三名、張唯仁獲 2017世錦賽青男第三名、周柏崴獲 2019世錦賽青男第三名、此次提供與大陸選手互相學習、觀摩的平台，對增進我方選手的成績定有大大的助益。

訪問團2日在台北交流，隨後赴台中、高雄與我方選手見面，交換經驗與心得，6日離台。

世錦賽滑輪溜冰

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