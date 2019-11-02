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網球／海碩特展華山登場 打造粉紅球場、冠軍公仔牆

2019-11-02 17:35聯合報 記者劉肇育／即時報導

海碩網球系列賽特展打造冠軍公仔牆。記者劉肇育／攝影
海碩網球系列賽特展打造冠軍公仔牆。記者劉肇育／攝影
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2019台北海碩網球公開賽將於10日至17日在台北小巨蛋點燃戰火，而為了讓球迷提前感受網球魅力，特別於華山文創園區舉辦「夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展」，除了展示歷屆文物與名將球拍外，還特製了夢中的網球場與冠軍公仔牆，希望打造最好拍的打卡景點。

海碩盃女網賽今年邁入第13年，不僅為我國培養出無數優秀網球人才，更吸引了不少世界好手來台參賽，為了讓球迷一同回顧這段海碩的故事，將9月已經在高雄策展的特展搬上台北，讓北部網球迷也能夠搭上這台時光機回顧海碩網球系列賽十幾年來的精彩時刻。

海碩集團總裁韓國福指出，舉辦一場好的賽事對於國家就是最好的行銷，海碩盃過去13年來吸引了不少名將前來參賽，讓這個賽事在選手間口耳相傳，而也因為這場比賽讓我們國內年輕球員能夠登上國際賽事舞台，並有了目標努力訓練，未來海碩集團也將會盡力爭取更高等級的賽事在台灣舉辦。

「夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展」於華山文創園區展出。記者劉肇育／攝...
「夢想需要不怕失敗的堅持-海碩網球系列賽特展」於華山文創園區展出。記者劉肇育／攝影
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這次展場內特別打造了粉紅色的網球場，另外還製作歷屆南北海碩盃冠軍共20名選手的「冠軍捏麵人特別企劃」，現場展出的還包括「法國黑豹」孟菲斯（Gael Monfils）、「微笑女神」莉絲琪（Sabine Lisicki）等名將的球拍。

而記者會上也頒發今年首張會內賽外卡給我國年輕好手李亞軒，她表示海碩盃將是她今年的第一個WTA賽事，繼去年拿下首勝後，今年也將會盡全力爭取佳績，談到這次特展印象最深刻的展品，她則是提到學姊莊佳容過去雙打奪冠的相關展品，並且還拍照傳給她。

海碩盃莊佳容李亞軒

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