WTA年終賽╱普莉絲可娃淘汰哈蕾普 驚險晉4強

2019-11-02 15:26 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



捷克美女普莉絲可娃苦戰三盤力克羅馬尼亞名將哈蕾普，拿到最後一張四強門票。 美聯社 分享 facebook

2019年職業女網WTA年終總決賽1日結束所有小組賽賽程，捷克美女普莉絲可娃（Karolina Pliskova）苦戰三盤後，以6：0、2：6、6：4力克羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep），拿到最後一張四強門票。

普莉絲可娃與哈蕾普之間的對決戰至深夜，普莉絲可娃首盤連贏六局「送蛋」，第二盤卻連丟六局以2：6被對手扳回一城，決勝盤中，她打出連下五局的小高潮，6：4拿下第三盤。

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晉級四強後，普莉絲可娃將在準決賽中對陣頭號種子芭蒂（Ash Barty）。

在另一場比賽中，已拿到準決賽資格的烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina）面對替補參賽的美國珂寧（Sofia Kenin），史維托莉娜在兩盤均先被破發的困境下實現逆轉，以7：5、7：6（10）獲勝，以小組賽三連勝的戰績昂首挺進四強，她將在準決賽迎戰班希琪（Belinda Bencic）。

不過珂寧也沒損失，她緊急替補參賽，只打一場，就能獲得16萬5000美元獎金。

雙打方面，台灣組合詹詠然／詹皓晴1日在小組賽最終戰遭遇荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），再以2：6、4：6失利，苦吞三連敗、無緣四強。