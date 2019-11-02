新北市議長盃跆拳道賽開打 蔣根煌議長主持並表揚宋景宏教練
2019-11-02 13:05
聯合新聞網 記者王樹衡
／即時報導
2019新北市議長盃全國跆拳道錦標賽，今天在新莊體育館由大會主席蔣根煌議長主持，鼓勵選手全力以赴發揮跆拳道精神打出最好的成績，並頒獎表揚培育出不少像是黃志雄、宋玉麒等著名奧運國手的宋景宏教練。
新北市教育局張明文局長則代表侯友宜市長致詞，勉勵選手精進自己的技術在國際競賽中為台灣爭光。全國縣市體育聯合會蔡家福會長代表貴賓致詞，感謝大會主席蔣議長和羅新明理事長重視跆拳道運動選手的扎根和訓練，連續五年主辦讓全國近千位選手能夠增加比賽經驗和技術，並鼓勵選手要有信心加倍努力將來能在國內和國際性亞奧會比賽得到最好的成績。
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