WTA年終賽／不敵德荷連線 詹家姊妹三連敗無緣四強

2019-11-02 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



WTA年終總決賽我國女雙組合詹詠然／詹皓晴在分組賽苦吞二連敗後，今天最後一戰遭遇荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），最終再以2：6、4：6苦吞三連敗、無緣四強。

詹詠然／詹皓晴這次年終賽前兩戰接連吞敗後晉級希望渺茫，今天分組賽最後一戰碰上素爾絲／葛羅內薇德又再度陷入苦戰，首盤前四局雙方就形成破發大戰，詹家姊妹在兩度遭對手破發後落入1：3落後局面，並在第八局再度遭到破發後以2：6讓出首盤。

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第二盤詹詠然／詹皓晴表現回穩，在前三局兩度破發後取得3：0領先，不過接下來素爾絲／葛羅內薇德也發動反擊連追三局，讓雙方回到3：3平手局面，不過在第七、八兩局雙方又互破對手發球局後，關鍵第十局詹詠然卻出現再見雙發失誤，讓對手完成破發，以6：4拿下勝利與四強門票。