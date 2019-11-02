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WTA年終賽／不敵德荷連線 詹家姊妹三連敗無緣四強

2019-11-02 00:42聯合報 記者劉肇育／即時報導

WTA年終總決賽我國女雙組合詹詠然詹皓晴在分組賽苦吞二連敗後，今天最後一戰遭遇荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／德國葛羅內薇德（Anna-Lena Groenefeld），最終再以2：6、4：6苦吞三連敗、無緣四強。

詹詠然／詹皓晴這次年終賽前兩戰接連吞敗後晉級希望渺茫，今天分組賽最後一戰碰上素爾絲／葛羅內薇德又再度陷入苦戰，首盤前四局雙方就形成破發大戰，詹家姊妹在兩度遭對手破發後落入1：3落後局面，並在第八局再度遭到破發後以2：6讓出首盤。

第二盤詹詠然／詹皓晴表現回穩，在前三局兩度破發後取得3：0領先，不過接下來素爾絲／葛羅內薇德也發動反擊連追三局，讓雙方回到3：3平手局面，不過在第七、八兩局雙方又互破對手發球局後，關鍵第十局詹詠然卻出現再見雙發失誤，讓對手完成破發，以6：4拿下勝利與四強門票。

而昨天率先取得雙打四強門票的我國另一名好手謝淑薇與她的捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova），今天晚間就將對上素爾絲／葛羅內薇德，爭奪冠軍賽門票。

詹詠然（左）、詹皓晴。 圖／資料照片 劉雪貞提供
詹詠然（左）、詹皓晴。 圖／資料照片 劉雪貞提供
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詹詠然詹皓晴謝淑薇

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