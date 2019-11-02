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世界盃橄欖球／南非選手從小千錘百鍊 世界盃橄欖球賽露頭角

2019-11-02 03:51中央社 約翰尼斯堡1日專電

第九屆世界盃橄欖球賽2日南非隊將與英格蘭隊爭冠，南非隊球員加強訓練。 路透社
第九屆世界盃橄欖球賽2日南非隊將與英格蘭隊爭冠，南非隊球員加強訓練。 路透社
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第九屆世界盃橄欖球賽正在日本舉行，南非隊與英格蘭隊2日將爭冠。南非隊能夠名列橄欖球賽世界前茅，全賴嚴謹的培訓制度以及球員自幼千錘百鍊的訓練和豐富比賽經驗。

橄欖球、足球與板球是南非三大球類，許多南非人熱衷參與這三大球類運動，可見全國人民熱愛橄欖球的程度。

南非第一次舉辦橄欖球比賽是1862年，地點選在風光明媚的開普敦。由於相關賽事已有近160年歷史，許多南非小男孩自幼耳濡目染，立志長大後成為橄欖球員。

南非有2萬所小學和6000所中學，學生運動風氣鼎盛。以橄欖球而言，分組為14歲以下（U14）、15歲以下（U15）以及16歲以下（U16）。

在各年齡層中再以學生實力細分為A軍、B軍與C軍。校內比賽讓學生有晉級或降級機會，校外與他校比賽則是爭取市、省乃至全國排名。各種競爭激烈的賽事終年循環不斷。學生為爭取優異成績，在教練帶領下日日不斷苦練。

南非橄欖球聯盟（South Africa Rugby Union）定期進行各校橄欖球賽事成績排比並公布，讓校方、教練和學生都有努力目標。

依據南非橄欖球聯盟資料顯示，全國共有1526個橄欖球俱樂部，註冊的球員有65萬1146名，其中12萬1663人是19歲以上成年人、20萬4119人為13至18歲的中學生、32萬5364人為12歲以下的小學生。

這些數字說明橄欖球運動在南非受到學生熱愛、家長支持、社會與國家重視。

南非全國橄欖球賽排名前100的學校中，經常拔得頭籌的當屬位於布魯芳登市（Bloemfontein）、擁有164年校史的葛雷學院（Grey College）。該校學術成績優秀，各類體育人才輩出，幾乎可以稱為南非國家橄欖球隊羚羊隊（Springboks）隊員的搖籃。

本屆世界盃橄欖球賽出任羚羊隊隊長的柯利西（Siya Kolisi）便是葛雷學院傑出校友之一。他也是首位獲選於國際賽事中擔任羚羊隊隊長的黑人。

橄欖球雖然是南非人熱愛的運動之一，卻因為1948年白人政府全面實施種族隔離政策受到國際指責與制裁，南非隊被迫退出1987年與1991年的世界盃橄欖球賽，令全國人民扼腕。

1994年南非舉行取消種族隔離政策後第一次總統民主大選，由曼德拉（Nelson Mandela）當選首位黑人總統。

1995年世界盃橄欖球賽由南非主辦，時值曼德拉就任之初，國內黑白關係緊張，加上羚羊隊幾乎清一色是白人球員，執政黨非洲民族議會（ANC）一致主張取消白人色彩濃厚的羚羊隊幟，改以國花帝王花（kingprotea）取代，此舉遭到曼德拉駁回。

為了促進族群和諧，凝聚民心，賽程中曼德拉一直穿著羚羊隊綠色球衣，鼓舞士氣。球員果然不負眾望奪得冠軍。曼德拉親自將金色獎盃授予白人隊長皮納（Francois Pienaar），獲得全場觀眾歡呼，許多人因此熱淚盈眶。

曼德拉寬大為懷的舉動被譽為象徵黑白族群大和解，共同為國家的未來奮鬥不懈。這段過程於2009年被好萊塢改編成電影「打不倒的勇者」（Invictus）。

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