紐西蘭輕鬆擊敗威爾斯 獲世界盃橄欖球賽季軍

2019-11-01 20:37 中央社 東京1日綜合外電報導



資深球員史密斯（Ben Smith）今天兩度演出經典達陣，幫助紐西蘭以40比17擊敗威爾斯，拿下世界盃橄欖球賽季軍，讓傳奇教練韓森（Steve Hansen）的最終戰劃下完美句點。

這場比賽是紐西蘭、威爾斯兩隊總教練韓森和葛藍（Warren Gatland）執教國家隊的最終戰，兩人分別掌國家隊兵符7年、12年，雙方今天都打了場好球，其中紐西蘭的6次達陣，優於威爾斯的2次。

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今天比賽的結果，意味著在雙方隊史的35場對戰中，紐西蘭贏了其中32場，他們最後一次敗給威爾斯，是1953年的事了。而韓森令人難以置信的紀錄中，包括了在107場比賽中僅輸掉10場。

葛藍帶領威爾斯的151場比賽中，贏了其中85場，但在帶領威爾斯對上他母國紐西蘭的12場比賽中，都以輸球做收。

摩翁加（Richie Mo'unga）開賽之初錯失罰踢，但這樣的狀況不多，紐西蘭在東京體育場把握了每次的控球機會。

第一次的達陣來得很快，在比賽第5分鐘，穆迪（Joe Moody）就達陣為紐西蘭首開紀錄，並在比賽第14分鐘就以14比0握有領先。

威爾斯一直到比賽第19分鐘，才靠艾默思（HallamAmos）的達陣打破鴨蛋，但上半場紐西蘭以28比10領先威爾斯。

下半場比賽，紐西蘭又靠克羅帝（Ryan Crotty）達陣率先拿下分數，取得33比10領先，威爾斯在比賽第59分鐘，才靠亞當斯（Josh Adams）的達陣再次拿下分數。

最終紐西蘭就在一路領先的情況下，以40比17擊敗威爾斯，拿下這次世界盃的季軍。

明天的冠軍戰，英格蘭將與南非對決，南非曾在1995年、2007年兩度拿下世界盃冠軍，其中2007年的冠軍賽就是擊敗英格蘭奪冠。

4年1次的世界盃橄欖球賽，自1987年開辦以來，8屆賽事中紐西蘭拿了3次冠軍，是賽史最佳紀錄，但本次世界盃，紐西蘭在26日的4強賽，以7比19意外敗給英格蘭，無緣冠軍戰，也讓3連霸夢碎。