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東奧馬拉松為避暑移師札幌 成效受關注

2019-11-01 17:39中央社 東京1日綜合外電報導

東京奧運明年登場，原訂在東京舉行的馬拉松與競走項目，將移師到較涼爽的札幌舉辦。雖然札幌8月均溫確實較東京低，但也有跟東京差不多熱的時候，移師能否達預期效果受關注。

國際奧林匹克委員會（IOC）考量2020年東京奧運舉辦時的高溫，10月16日宣布有意將馬拉松與競走項目移師日本北邊的北海道札幌市舉行；但東京都知事小池百合子堅持「在東京舉辦的想法不變」，表達反對移師札幌舉辦的態度。

在今天舉行的IOC協調委員會上，小池雖未同意國際奧會移師提案，但也表示不會阻撓，明年東奧馬拉松與競走項目可說將移師札幌舉辦。

這場協調委員會與會成員包括小池百合子、IOC協調委員會主席柯茲（John Coates）、東京奧運組織委員會主席森喜朗及日本政府奧運擔當大臣橋本聖子。

與會成員達成4項共識，包括IOC擁有賽場變更權限、東京都政府不用負擔移師札幌而產生的費用、東京都政府不用負擔過去為馬拉松與競走準備的相關費用，及其他項目比賽地點不變。

日本產經新聞日前報導，雖然從過去30年的8月平均最高氣溫來看，札幌僅攝氏26.4度，比起30.8度的東京的確低了約4度；但如果以個別年分來看，札幌也有酷暑的時候。

以預計舉行女子馬拉松的8月2日來看，札幌今年最高氣溫達34.2度，跟東京的35.1度相去不遠，都是酷暑日。

今年8月一整個月，札幌出現最高氣溫逾30度的「真夏日」有8天；濕度跟東京差不多，整個8月有12天平均濕度逾80%。

札幌市消防局表示，8月疑似中暑而送醫有127人，東京都政府官員說，IOC到底有沒有正確比較東京都與札幌市後才提案移師札幌，令人感到懷疑，「札幌同樣存在中暑風險」。

日媒Sponichi Annex報導，東京奧運日本馬拉松國手中村匠吾表示，到目前為止都以在東京都舉辦進行各項準備，所以聽到要移師札幌，心情說真的有點複雜。

不過，他說，既然決定移師，他也會轉換心情，努力練習希望不論在什麼樣的條件跟狀況，都能發揮自己的實力。

另一位東京奧運日本馬拉松國手服部勇馬說，接下來會跟教練商量，到明年東奧大會前用盡全力備戰。

日本放送協會（NHK）報導，家住澀谷區的男性說，明明就是東京奧運，結果在札幌舉辦的感覺真的有點怪怪的，自己是很想到現場看馬拉松，不在東京舉辦有點感傷；但是無論如何，還是希望以對選手最有利的方式舉辦。

家住札幌市的40多歲女性說，本來還擔心突然要在札幌舉行可能有很多問題，但最後能決定真是太好了；畢竟機會難得，到時想帶著兒子來現場觀看。

另一位60多歲女性略顯擔憂地說，到時候會有很多人來札幌，交通等都會是問題，希望主辦單位可以拿出好的對策，讓更多人能享受這次盛會。

札幌市內的報紙在今天協調委員會結果出爐後發送號外，10分鐘左右就被索取一空。

拿到號外的30多歲女性說，沒想到竟然會在札幌舉辦，真是開心；另一位30多歲男性說，身為北海道民感到非常開心，雖然目前看來還有一些課題待解決，但自己還是非常期待。

旁邊也有民眾說，這張號外一定要裱框後好好珍藏。

東京奧運明年登場，原訂在東京舉行的馬拉松與競走項目，將移師到較涼爽的札幌舉辦。 ...
東京奧運明年登場，原訂在東京舉行的馬拉松與競走項目，將移師到較涼爽的札幌舉辦。 （法新社）
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