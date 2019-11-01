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精英獎／田徑名教潘瑞根獲特別獎 林華韋終身成就獎

2019-11-01 16:11聯合報 記者劉肇育／即時報導

108年體育運動精英獎今天公布入圍名單與特別獎和終身成就獎獲獎人。記者劉肇育／攝...
108年體育運動精英獎今天公布入圍名單與特別獎和終身成就獎獲獎人。記者劉肇育／攝影
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教育部體育署今天公布108年體育運動精英獎特別獎與終身成就獎獲獎人，分別由田徑名教頭、超馬推手潘瑞根以及台體大校長林華韋獲獎，並揭曉另外六獎項入圍名單，包括去年拿下最佳男、女運動員獎的鞍馬王子李智凱、羽球一姊戴資穎都再度入圍。

108年體育運動精英獎將於12月19日揭曉各獎項得主，而今天體育署也率先公布入圍名單以及特別獎與終身成就獎得主，其中特別獎由超馬好手陳彥博、林義傑的恩師潘瑞根獲獎，終身成就獎則由台體大校長林華韋獲得殊榮。

體育署署長高俊雄指出，特別獎每年都是最難抉擇獲獎人選的獎項，獲獎者必須在國際體壇有一定的貢獻度，其中在田徑圈深耕超過35年的潘瑞根，曾培養出陳彥博、林義傑等在國際超馬賽事上發光發熱的好手，獲獎可說是實至名歸。

至於奪下終身成就獎的林華韋，不僅是現任台體大校長，球員時期還曾代表中華成棒隊拿下1984年洛杉磯奧運會銅牌，退役後也曾執掌國家隊兵符數十年，高俊雄說：「這次終身成就獎不少棒球界人士獲得推薦，包括唐盼盼與洪騰勝，不過兩人認為應該把機會留給更年輕的人，婉拒了這次的推薦。」

而將在12月19日揭曉的其他六個獎項也在今天公布入圍名單，其中最佳男運動員入圍的包括李智凱、周天成、唐嘉鴻、楊昆弼、鄭兆村，最佳女運動員入圍的則為文姿云、林郁婷、雷千瑩、郭婞淳、戴資穎，其中李智凱與戴資穎為去年獲獎者。

最佳教練獎入圍的為林政賢、林敬能、翁士航、蕭政文、薛聖融，最佳運動團隊入圍的為2019世大運男子體操代表隊、2019世界射箭錦標賽女子代表隊、2019年世界射箭錦標賽反曲弓男子隊、U18中華青棒代表隊、U23中華男子排球代表隊。

最佳新秀運動員獎入圍的有王冠閎、余謙、林崇佑、曾俊欣，其中曾俊欣為去年獲獎者，最佳運動精神獎入圍的有李智凱、唐嘉鴻、連珍羚、彭政閔、黃義婷，其中唐嘉鴻為去年獲獎者。

李智凱唐嘉鴻戴資穎

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